Под Одессой пронесся смерч (видео)

22:25, 3 июля 2018
248
0

За последние две недели это уже второй случай смерчей в Одесской области.

Смерч прошел в селе Маяки Одесской области / скриншот
Смерч прошел в селе Маяки Одесской области / скриншот

Недалеко от Одессы очевидцы зафиксировали смерч. Мощный вихрь промчался по полю, подняв тучу пыли и мусора.

В центре Запорожья заметили смерч (видео)

Смерч в селе Маяки снял и выложил в Сеть местный житель, говорится в сюжете ТСН.

За последние две недели это уже второй случай смерчей в Одесской области. 17 июня в поселке Приморское отдыхающие на пляже увидели сразу четыре вихря. Вреда они никому не нанесли, как и сегодняшний.

А на днях жуткое зрелище наблюдали и отдыхающие в Кирилловке – курорте на Азовском море, который расположен в Запорожской области. Из видео видно, что над морем образовался вихрь. Он неподвижно висел над морем в темных дождевых облаках.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
В российском Норильске прошел "кровавый" дождь (фото, видео) В российском Норильске прошел "кровавый" дождь (фото, видео)
"Начинаем нагреваться": синоптик рассказала, когда в Украине потеплеет "Начинаем нагреваться": синоптик рассказала, когда в Украине потеплеет
На Бали вулкан Агунг выбросил столб пепла на высоту двух километров (фоторепортаж) На Бали вулкан Агунг выбросил столб пепла на высоту двух километров (фоторепортаж)
Разрушительные наводнения в Румынии: трое погибших, затоплены пять магистралей Разрушительные наводнения в Румынии: трое погибших, затоплены пять магистралей
В Днепропетровской области из-за непогоды обесточены 23 населенных пункта В Днепропетровской области из-за непогоды обесточены 23 населенных пункта
Синоптики предупреждают о пожарной опасности Синоптики предупреждают о пожарной опасности
В Киеве сегодня пасмурно, температура до +18° В Киеве сегодня пасмурно, температура до +18°

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 27 °
Ясно и безоблачно
Погода Стерлинг
79 %
756 мм
1.4 м/с
13 %
Лента новостей