В Японии три человека погибли от жары

15:54, 3 июля 2018
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Почти 3,5 тысячи японцев находятся в больницах из-за жары.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Жара в Японии вызвала резкий рост числа пострадавших от теплового удара, три человека погибли от жары.

Об этом сообщает Report.az. Почти 3,5 тысячи японцев находятся в больницах из-за жары. По данным аварийных служб страны, на прошлой неделе температура воздуха не опускалась ниже 30 градусов.

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В то же время в прошлом году 44 японца погибли более чем за четыре месяца из-за резкого повышения температуры.

Ранее в Британии из-за жаркой и ветренной погоды произошел крупный пожар, эвакуировали десятки домов 

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