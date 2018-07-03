В Киеве завтра ясно, температура до +23°

17:00, 3 июля 2018
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Вечером в столице до +17°.

В Киеве завтра вечером переменная облачность / фото УНИАН
В Киеве завтра вечером переменная облачность / фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 4 июля в Киеве ожидается ясная и сухая погода, температура до +23°.

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По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +23°, вечером - до +17°. Ветер юго-западный и западный, до 6,8 м/сек.

Солнце в столице взойдет в 04:52, а зайдет в 21:11.

Как сообщал УНИАН, на этой неделе в Украине местами ожидаются дожди с грозами.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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