В Киеве завтра ясно, температура до +23°
Вечером в столице до +17°.
Согласно данным Погода УНИАН, 4 июля в Киеве ожидается ясная и сухая погода, температура до +23°.
"Начинаем нагреваться": синоптик рассказала, когда в Украине потеплеет
По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +23°, вечером - до +17°. Ветер юго-западный и западный, до 6,8 м/сек.
Солнце в столице взойдет в 04:52, а зайдет в 21:11.
Как сообщал УНИАН, на этой неделе в Украине местами ожидаются дожди с грозами.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Читайте также
Погода в Украине
-
Винница+20°... +12°
-
Днепр+25°... +15°
-
Донецк+27°... +13°
-
Житомир+18°... +13°
-
Запорожье+27°... +15°
-
Ивано-Франковск+22°... +11°
-
Киев+19°... +13°
-
Кировоград+21°... +11°
-
Луганск+30°... +16°
-
Луцк+18°... +13°
-
Львов+21°... +11°
-
Николаев+25°... +15°
-
Одесса+25°... +13°
-
Полтава+22°... +13°
-
Ровно+18°... +13°
-
Симферополь+27°... +15°
-
Сумы+21°... +12°
-
Тернополь+20°... +11°
-
Харьков+24°... +13°
-
Херсон+27°... +16°
-
Хмельницкий+19°... +11°
-
Черкассы+21°... +12°
-
Чернигов+17°... +11°
-
Черновцы+22°... +12°
Виргиния, США
+ 27 °
Ясно и безоблачно
Погода Стерлинг
Ощущается как: +29 °
Влажность: 79 %
Давление: 756 мм
Ветер: 1.4 м/с
Вероятность осадков: 13 %
Восход: 05:48
Закат 20:39
Видимость: 16 км
Фаза луны:
Лента новостей