Завтра в Украине потеплеет, на востоке до +27° (видеопрогноз)
На севере возможны осадки.
Согласно данным Погода УНИАН, во среду, 4 июля, в Украине потеплеет, жарче всего будет на востоке - до +27°.
"Начинаем нагреваться": синоптик рассказала, когда в Украине потеплеет
На востоке температура до +27°. Жителей южных регионов ожидает теплая и сухая погода. Температура до +27°.
На западе Украины переменная облачность. Температура до +25°.
В северных областях переменная облачность, местами дождь. Температура до +23°. В центре местами облачно, температура до +25°.
Согласно народному прогнозу, 4 июля - день Терентия. Утром туман стелется по траве - будет хорошая погода. Если утром трава сухая - к ночи ожидай дождя.
Прогноз погоды в Украине на среду, 4 июля
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Погода в Украине
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Винница+20°... +12°
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Днепр+25°... +15°
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Донецк+27°... +13°
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Житомир+18°... +13°
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Запорожье+27°... +15°
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Ивано-Франковск+22°... +11°
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Киев+19°... +13°
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Кировоград+21°... +11°
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Луганск+30°... +16°
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Луцк+18°... +13°
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Львов+21°... +11°
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Николаев+25°... +15°
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Одесса+25°... +13°
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Полтава+22°... +13°
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Ровно+18°... +13°
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Симферополь+27°... +15°
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Сумы+21°... +12°
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Тернополь+20°... +11°
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Харьков+24°... +13°
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Херсон+27°... +16°
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Хмельницкий+19°... +11°
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Черкассы+21°... +12°
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Чернигов+17°... +11°
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Черновцы+22°... +12°
Виргиния, США
+ 27 °
Ясно и безоблачно
Погода Стерлинг
Ощущается как: +29 °
Влажность: 79 %
Давление: 756 мм
Ветер: 1.4 м/с
Вероятность осадков: 13 %
Восход: 05:48
Закат 20:39
Видимость: 16 км
Фаза луны:
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