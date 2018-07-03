Завтра в Украине потеплеет, на востоке до +27° (видеопрогноз)

16:30, 3 июля 2018
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На севере возможны осадки.

Завтра осадки возможны лишь на севере / фото УНИАН
Завтра осадки возможны лишь на севере / фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, во среду, 4 июля, в Украине потеплеет, жарче всего будет на востоке - до +27°.

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На востоке температура до +27°. Жителей южных регионов ожидает теплая и сухая погода. Температура до +27°.

На западе Украины переменная облачность. Температура до +25°.

В северных областях переменная облачность, местами дождь. Температура до +23°. В центре местами облачно, температура до +25°.

Согласно народному прогнозу, 4 июля - день Терентия. Утром туман стелется по траве - будет хорошая погода. Если утром трава сухая - к ночи ожидай дождя.

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