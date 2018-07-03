В российском Норильске прошел "кровавый" дождь (фото, видео)
По данным источника, близкого к руководству "Норильского никеля", причиной произошедшего могло стать технологического нарушение на предприятии.
В Норильске прошел дождь красного цвета.
Снимки такого необычного погодного явления опубликованы очевидцами. Сообщается, что красный дождь прошел в одном из районов города - Надежде.
Кровавый дождь на надежде Кто что знает? Прислал: @zhuk5892 _ _ _ _ _ Добавляй наш тег ↣#v_norilske ↤ в своих публикациях или просто отмечайте нас на фото. Лучшие попадают в ленту Новости и анонсы мероприятий в Норильске присылайте в Direct _ _ _ _ _ #дождь #надежда #норильск #кайеркан #дудинка #талнах #оганер #НПР
Интернет-пользователи высказывают различные предположения - от смытой пыли и выбросов с завода "Норильский никель" до уровня радиации. Вместе с тем, по данным источника FlashSiberia, близкого к руководству «Норильского никеля», причиной произошедшего могло стать технологического нарушение на предприятии.
Ранее жители Норильска сообщали о "кровавой" воде в двух реках.
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