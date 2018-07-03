В российском Норильске прошел "кровавый" дождь (фото, видео)

На «Надежде» прошёл «кровавый» дождь! Предвестник апокалипсиса, не иначе!! . Обязательно подпишись чтобы быть в курсе событий! Хочешь поделиться видео или фото? Присылай в Direct. Все публикуется анонимно (если не указано иное)! #Норильск #Талнах #Кайеркан #Дудинка #Norilsk #житьВнорильске

Публикация от Норильск. Жить В Норильске (@zhitvnorilske) 3 Июл 2018 в 2:43 PDT