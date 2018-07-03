В российском Норильске прошел "кровавый" дождь (фото, видео)

14:12, 3 июля 2018
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По данным источника, близкого к руководству "Норильского никеля", причиной произошедшего могло стать технологического нарушение на предприятии.

В Норильске прошел дождь красного цвета.

Снимки такого необычного погодного явления опубликованы очевидцами. Сообщается, что красный дождь прошел в одном из районов города - Надежде.

Интернет-пользователи высказывают различные предположения - от смытой пыли и выбросов с завода "Норильский никель" до уровня радиации. Вместе с тем, по данным источника FlashSiberia, близкого к руководству «Норильского никеля», причиной произошедшего могло стать технологического нарушение на предприятии.

Ранее жители Норильска сообщали о "кровавой" воде в двух реках.

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