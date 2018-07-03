"Начинаем нагреваться": синоптик рассказала, когда в Украине потеплеет
Уже 4 июля в течение среды в Украине +23°...+28°.
В Украину 4 июля придет потепление.
Об этом сообщила Наталья Диденко в Facebook. "В Киеве ожидается замечательная комфортная температура воздуха, около +25°. Так, мы начинаем нагреваться. 4-го июля все холодные пробелы постепенно заполнятся и в течение среды в Украине +23°...+28°. Дожди, небольшие и локальные, еще возможны на Западе, Севере и в Винницкой области. Остальные территории - сухо, малооблачно, солнечно", - сообщила синоптик.
Синоптики предупреждают о пожарной опасности
По ее словам, в Киеве завтра без существенных осадков, в отдельных районах возможен небольшой дождь. Днем до +25°.
Ранее сообщалось, что синоптики спрогнозировали жаркое и богатое на катаклизмы лето.
Читайте также
Погода в Украине
-
Винница+21°... +12°
-
Днепр+24°... +17°
-
Донецк+27°... +14°
-
Житомир+18°... +12°
-
Запорожье+26°... +15°
-
Ивано-Франковск+21°... +11°
-
Киев+19°... +12°
-
Кировоград+21°... +13°
-
Луганск+29°... +17°
-
Луцк+18°... +13°
-
Львов+20°... +11°
-
Николаев+26°... +15°
-
Одесса+25°... +15°
-
Полтава+23°... +13°
-
Ровно+17°... +13°
-
Симферополь+27°... +15°
-
Сумы+20°... +13°
-
Тернополь+20°... +11°
-
Харьков+23°... +13°
-
Херсон+26°... +16°
-
Хмельницкий+19°... +11°
-
Черкассы+21°... +14°
-
Чернигов+17°... +11°
-
Черновцы+21°... +12°
Виргиния, США
+ 23 °
Небольшая облачность
Погода Стерлинг
Ощущается как: +23 °
Влажность: 80 %
Давление: 756 мм
Ветер: 1.4 м/с
Вероятность осадков: 13 %
Восход: 05:48
Закат 20:39
Видимость: 16 км
Фаза луны:
Лента новостей