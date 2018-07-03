"Начинаем нагреваться": синоптик рассказала, когда в Украине потеплеет

Уже 4 июля в течение среды в Украине +23°...+28°.

Дожди, небольшие и локальные, еще возможны на Западе, Севере и в Винницкой области / фото УНИАН

В Украину 4 июля придет потепление.

Об этом сообщила Наталья Диденко в Facebook. "В Киеве ожидается замечательная комфортная температура воздуха, около +25°. Так, мы начинаем нагреваться. 4-го июля все холодные пробелы постепенно заполнятся и в течение среды в Украине +23°...+28°. Дожди, небольшие и локальные, еще возможны на Западе, Севере и в Винницкой области. Остальные территории - сухо, малооблачно, солнечно", - сообщила синоптик.

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По ее словам, в Киеве завтра без существенных осадков, в отдельных районах возможен небольшой дождь. Днем до +25°.

Ранее сообщалось, что синоптики спрогнозировали жаркое и богатое на катаклизмы лето.