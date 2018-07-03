На Бали вулкан Агунг выбросил столб пепла на высоту двух километров (фоторепортаж)
Как сообщили сейсмологи, извержение вулкана продолжалось чуть более семи минут.
Вулкан Агунг на индонезийском острове Бали выбросил столб пепла на высоту двух километров.
Об этом сообщает Express. Как сообщили сейсмологи, извержение вулкана продолжалось чуть более семи минут.
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Извержение вулкана спровоцировало лесные пожары на расстоянии двух километров от вершины вулкана, отмечает Jakarta Post.
Ранее сообщалось, что из-за извержения вулкана Агунг эвакуировали около 300 местных жителей. В пятницу, 29 июня, временно был закрыт международный и два местных аэропорта.
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