В Мумбаи из-за проливных дождей обрушился пешеходный мост

11:39, 3 июля 2018
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В результате обрушения моста 5 человек были ранены, еще один оказался под завалами.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Пешеходный мост обрушился в Мумбаи в результате проливных дождей.

Об этом сообщает The New York Times. Под тяжестью воды обломки моста упали на находящиеся внизу железнодорожные пути, повредив их и нарушив движение поездов. Бетонная плита упала на пустые железнодорожные пути, повредив часть крыши платформы и высоковольтные электрические провода. 

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В результате обрушения моста 5 человек были ранены, еще один оказался под завалами. Власти ведут расследование случившегося.

Ранее в Индонезии более 2 тысяч человек пострадали в результате наводнения.

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