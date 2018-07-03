Разрушительные наводнения в Румынии: трое погибших, затоплены пять магистралей
Также сообщалось о нескольких перебоях в подаче электроэнергии.
Сильный ливень в Румынии вызвал широкомасштабные внезапные наводнения.
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Об этом сообщает The Weather Channel. Более 750 человек были спасены, однако есть и трое погибших. Власти заявили, что пять национальных автомагистралей были затоплены, также сообщалось о нескольких перебоях в подаче электроэнергии.
Ранее число жертв наводнений и оползней во Вьетнаме достигло 22.
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