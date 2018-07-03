Разрушительные наводнения в Румынии: трое погибших, затоплены пять магистралей

11:12, 3 июля 2018
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Также сообщалось о нескольких перебоях в подаче электроэнергии.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Сильный ливень в Румынии вызвал широкомасштабные внезапные наводнения.

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Об этом сообщает The Weather Channel. Более 750 человек были спасены, однако есть и трое погибших.  Власти заявили, что пять национальных автомагистралей были затоплены, также сообщалось о нескольких перебоях в подаче электроэнергии.

Ранее число жертв наводнений и оползней во Вьетнаме достигло 22.

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