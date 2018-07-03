В Днепропетровской области из-за непогоды обесточены 23 населенных пункта
Обесточивание произошло в результате порывов ветра после срабатывания систем защиты линий электропередач.
В Днепропетровской области из-за непогоды в результате срабатывания системы защиты линий электропередач остаются обесточенными 23 населенных пункта.
Синоптики предупреждают о пожарной опасности
Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.
Как сообщал УНИАН, 29-30 июня в результате порывов ветра после срабатывания систем защиты ЛЭП было обесточено 384 населенных пункта в 10 областях Украины.
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