В Днепропетровской области из-за непогоды обесточены 23 населенных пункта

Обесточивание произошло в результате порывов ветра после срабатывания систем защиты линий электропередач.

В настоящее время проводятся работы по восстановлению электроснабжения / kievcity.gov.ua

В Днепропетровской области из-за непогоды в результате срабатывания системы защиты линий электропередач остаются обесточенными 23 населенных пункта.

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Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщал УНИАН, 29-30 июня в результате порывов ветра после срабатывания систем защиты ЛЭП было обесточено 384 населенных пункта в 10 областях Украины.