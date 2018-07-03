В Днепропетровской области из-за непогоды обесточены 23 населенных пункта

10:11, 3 июля 2018
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Обесточивание произошло в результате порывов ветра после срабатывания систем защиты линий электропередач.

В настоящее время проводятся работы по восстановлению электроснабжения / kievcity.gov.ua
В настоящее время проводятся работы по восстановлению электроснабжения / kievcity.gov.ua

В Днепропетровской области из-за непогоды в результате срабатывания системы защиты линий электропередач остаются обесточенными 23 населенных пункта.

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Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщал УНИАН, 29-30 июня в результате порывов ветра после срабатывания систем защиты ЛЭП было обесточено 384 населенных пункта в 10 областях Украины.

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