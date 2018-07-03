Синоптики предупреждают о пожарной опасности
Местами ожидается пожарная опасность 5 уровня.
3-6 июля во многих регионах Украины ожидается пожарная опасность.
В Украине сегодня местами прохладно, дожди, на востоке до +30° (карта)
Об этом предупреждает ГСЧС Украины со ссылкой на Украинский гидрометцентр. "По данным Укргидрометцентра, 3-6 июля в Донецькй, Запорожской, большинстве районов Днепропетровской, Кировоградской областей сохранится чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что синоптики спрогнозировали жаркий и богатый на катаклизмы лето.
Читайте также
Погода в Украине
-
Винница+21°... +12°
-
Днепр+24°... +17°
-
Донецк+27°... +14°
-
Житомир+18°... +12°
-
Запорожье+25°... +15°
-
Ивано-Франковск+21°... +11°
-
Киев+19°... +12°
-
Кировоград+21°... +13°
-
Луганск+29°... +17°
-
Луцк+18°... +12°
-
Львов+20°... +11°
-
Николаев+25°... +15°
-
Одесса+25°... +15°
-
Полтава+23°... +13°
-
Ровно+17°... +12°
-
Симферополь+27°... +15°
-
Сумы+20°... +13°
-
Тернополь+19°... +10°
-
Харьков+24°... +13°
-
Херсон+26°... +16°
-
Хмельницкий+18°... +11°
-
Черкассы+21°... +14°
-
Чернигов+17°... +11°
-
Черновцы+22°... +12°
Виргиния, США
+ 26 °
Ясно и безоблачно
Погода Стерлинг
Ощущается как: +26 °
Влажность: 79 %
Давление: 756 мм
Ветер: 2.0 м/с
Вероятность осадков: 12 %
Восход: 05:48
Закат 20:39
Видимость: 16 км
Фаза луны:
Лента новостей