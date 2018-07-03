Синоптики предупреждают о пожарной опасности

09:17, 3 июля 2018
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Местами ожидается пожарная опасность 5 уровня.

Синоптики предупреждают о пожарной опасности / фото УНИАН
Синоптики предупреждают о пожарной опасности / фото УНИАН

3-6 июля во многих регионах Украины ожидается пожарная опасность.

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Об этом предупреждает ГСЧС Украины со ссылкой на Украинский гидрометцентр. "По данным Укргидрометцентра, 3-6 июля в Донецькй, Запорожской, большинстве районов Днепропетровской, Кировоградской областей сохранится чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что синоптики спрогнозировали жаркий и богатый на катаклизмы лето.

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