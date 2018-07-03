В Киеве сегодня пасмурно, температура до +18°
Вечером в столице до +16°.
Согласно данным Погода УНИАН, 3 июля в Киеве будет пасмурно, температура до +18°.
В Украине сегодня местами прохладно, дожди, на востоке до +30° (карта)
По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +18°, вечером - до +14°. Ветер юго-западный и западный, до 5,5 м/сек.
Солнце в столице взошло в 04:51, а зайдет в 21:12.
Как сообщал УНИАН, средняя месячная температура в Украине в июле составит 20-24 градуса тепла.
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Погода в Украине
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Винница+20°... +12°
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Днепр+24°... +15°
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Донецк+29°... +14°
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Житомир+18°... +13°
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Запорожье+26°... +15°
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Ивано-Франковск+21°... +10°
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Киев+18°... +13°
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Кировоград+23°... +13°
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Луганск+30°... +17°
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Луцк+18°... +12°
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Львов+20°... +11°
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Николаев+25°... +15°
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Одесса+26°... +14°
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Полтава+22°... +14°
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Ровно+17°... +12°
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Симферополь+27°... +13°
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Сумы+21°... +13°
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Тернополь+19°... +10°
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Харьков+24°... +14°
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Херсон+27°... +16°
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Хмельницкий+18°... +11°
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Черкассы+21°... +12°
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Чернигов+17°... +11°
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Черновцы+22°... +12°
Виргиния, США
+ 27 °
Практически безоблачно
Погода Стерлинг
Ощущается как: +29 °
Влажность: 79 %
Давление: 756 мм
Ветер: 2.0 м/с
Вероятность осадков: 10 %
Восход: 05:48
Закат 20:39
Видимость: 16 км
Фаза луны:
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