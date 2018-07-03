В Киеве сегодня пасмурно, температура до +18°

08:30, 3 июля 2018
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Вечером в столице до +16°.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Согласно данным Погода УНИАН, 3 июля в Киеве будет пасмурно, температура до +18°.

В Украине сегодня местами прохладно, дожди, на востоке до +30° (карта)

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +18°, вечером - до +14°. Ветер юго-западный и западный, до 5,5 м/сек.

Солнце в столице взошло в 04:51, а зайдет в 21:12.

Как сообщал УНИАН, средняя месячная температура в Украине в июле составит 20-24 градуса тепла.

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