В Киеве сегодня пасмурно, температура до +18°

Вечером в столице до +16°.

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Согласно данным Погода УНИАН, 3 июля в Киеве будет пасмурно, температура до +18°.

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По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +18°, вечером - до +14°. Ветер юго-западный и западный, до 5,5 м/сек.

Солнце в столице взошло в 04:51, а зайдет в 21:12.

Как сообщал УНИАН, средняя месячная температура в Украине в июле составит 20-24 градуса тепла.

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