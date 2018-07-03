В Украине сегодня местами прохладно, дожди, на востоке до +30° (карта)

Жарче всего будет на востоке, на западе - до +22°.

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По данным Погода УНИАН, 3 июля в Украине местами будет прохладно, на западе возможны осадки, жарко будет лишь на востоке.

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На востоке температура до +30°. На юге местами облачно. Температура до +27°.

На западе Украины местами местами пасмурно, ливни. Температура до +22°.

В северных областях ожидается переменная облачность, местами пасмурно. Температура до +21°. В центре немного теплее, местами облачно, температура до +24°.

Согласно народному прогнозу, 3 июля - день Мефодия-перепелятника. Если на Мефодия дождь, он с перерывами будет идти сорок дней.

Прогноз погоды в Украине на вторник, 3 июля

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