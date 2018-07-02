В Киеве завтра без осадков, температура до +19°
Вечером в столице до +17°.
Согласно данным Погода УНИАН, 3 июля в Киеве ожидается переменная облачность, температура до +19°.
Последний день июня в Киеве оказался самым дождливым за 128 лет
По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +19°, вечером - до +17°. Ветер юго-западный и западный, до 4,5 м/сек.
Солнце в столице взойдет в 04:51, а зайдет в 21:12.
Как сообщал УНИАН, на этой неделе в Украине местами ожидаются дожди с грозами.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Читайте также
Погода в Украине
-
Винница+16°... +10°
-
Днепр+24°... +14°
-
Донецк+26°... +14°
-
Житомир+14°... +11°
-
Запорожье+25°... +16°
-
Ивано-Франковск+18°... +9°
-
Киев+15°... +12°
-
Кировоград+23°... +10°
-
Луганск+28°... +15°
-
Луцк+13°... +11°
-
Львов+16°... +10°
-
Николаев+25°... +14°
-
Одесса+22°... +14°
-
Полтава+22°... +12°
-
Ровно+12°... +10°
-
Симферополь+27°... +15°
-
Сумы+21°... +11°
-
Тернополь+16°... +9°
-
Харьков+23°... +13°
-
Херсон+25°... +15°
-
Хмельницкий+15°... +10°
-
Черкассы+20°... +10°
-
Чернигов+14°... +10°
-
Черновцы+22°... +10°
Виргиния, США
+ 26 °
Ясно и безоблачно
Погода Стерлинг
Ощущается как: +26 °
Влажность: 71 %
Давление: 755 мм
Ветер: 2.8 м/с
Вероятность осадков: 2 %
Восход: 05:48
Закат 20:39
Видимость: 16 км
Фаза луны:
Лента новостей