В Киеве завтра без осадков, температура до +19°

17:00, 2 июля 2018
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Вечером в столице до +17°.

В Киеве завтра переменная облачность / фото УНИАН
В Киеве завтра переменная облачность / фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 3 июля в Киеве ожидается переменная облачность, температура до +19°.

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По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +19°, вечером - до +17°. Ветер юго-западный и западный, до 4,5 м/сек.

Солнце в столице взойдет в 04:51, а зайдет в 21:12.

Как сообщал УНИАН, на этой неделе в Украине местами ожидаются дожди с грозами.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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