Завтра в Украине местами дожди, на востоке до +30° (видеопрогноз)

На севере, юге и западе местами дожди.

Завтра в Украине местами ожидаются осадки / фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 3 июля, местами в Украине пройдут дожди, жарче всего будет на востоке - до +30°.

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На востоке жарко, температура до +30°. Жителей южных регионов местами ожидают дожди. Температура до +27°.

На западе Украины местами дожди. Температура до +22°.

В северных областях переменная облачность, местами дождь. Температура до +21°. В центре облачно, температура до +24°.

Согласно народному прогнозу, 3 июля - день Мефодия-перепелятника. Если на Мефодия дождь, он с перерывами будет идти сорок дней.

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