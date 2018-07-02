Последний день июня в Киеве оказался самым дождливым за 128 лет

30 июня выпало 68,3 миллиметра осадков. Жарче всего в Киеве было 22 июня, когда максимальная температура после полудня поднялась до +30,7°.

Осадков в столице в июне выпало 111 мм / фото УНИАН

Первый месяц лета в столице оказался теплым и очень дождливым в последний день.

Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского. "По данным наблюдений метеостанции обсерватории имени Бориса Срезневского среднемесячная температура воздуха июня в Киеве составила +20,6°, что на 2,4° выше климатической нормы", - говорится в сообщении.

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Жарче всего в Киеве было 22 июня, когда максимальная температура после полудня поднялась до +30,7°, а холоднее всего было 7 июня, когда минимальная температура под утро опустилась до +8,5°.

Осадков в столице выпало 111 мм, что составило 152 % климатической нормы, причем 30 июня их выпало 68,3 мм, что является наибольшим количеством за 128 лет наблюдений для этого дня. Предыдущий рекорд для 30 июня был в 1896 году и составлял 26,8 мм.

Как известно, ранее март в Киеве побил три температурных рекорда.