Тайфун "Прапирун" обрушился на Южную Корею, есть погибший

В общей сложности 33 рейса в восьми аэропортах по всей стране были отменены. Сильные дожди вызвали наводнения во многих районах.

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Южная Корея в воскресенье пострадала от мощных ливней, вызванных приближением к юго-западному побережью страны тайфуна «Прапирун».

В результате сложных погодных условий по меньшей мере один человек пропал без вести, еще один погиб, сообщает The Korea Herald.

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В общей сложности 33 рейса в восьми аэропортах по всей стране были отменены. Сильные дожди вызвали наводнения во многих районах.

Ранее в Индии 69 человек стали жертвами проливных дождей.