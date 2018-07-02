На Львовщине из-за непогоды подтоплены здания двух сельсоветов, школы и 27 жилых домов
Разрушено 14,8 км дорог областного значения.
В Турковском районе Львовской области в результате сильных дождей и выхода рек из берегов остаются подтопленными здания двух сельских советов, школы-детсада и 27 жилых домов.
Как сообщили УНИАН в департаменте гражданской защиты Львовской облгосадминистрации, по состоянию на сегодняшнее утро в результате сильных дождей, которые прошли 29 июня на территории горного, Турковского района, остаются подтопленными здания Завадовского и Ясенецкого сельсоветов, в городе Турка подтоплено подвальное помещение школы-детсада.
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Всего на территории Завадовского и Ясенецкого сельских советов разрушено 14,8 км дорог областного значения, 15 км дорог коммунальной собственности, 11 пешеходных переходов и 5 мостиков, подтоплено 27 жилых домов, 37 колодцев, 47 приусадебных участков.
Также остаются подтопленными 3 приусадебных участка и 3 подвала жилых домов в селе Заречное Стрыйского района.
К ликвидации последствий непогоды от ГСЧС привлекались 236 спасателей и 80 единиц техники.
Как известно, в результате непогоды в Украине обесточены 42 населенных пункта.
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