На Львовщине из-за непогоды подтоплены здания двух сельсоветов, школы и 27 жилых домов

Разрушено 14,8 км дорог областного значения.

К ликвидации последствий ненастья от ГСЧС привлекались 236 спасателей и 80 единиц техники / dsns.gov.ua

В Турковском районе Львовской области в результате сильных дождей и выхода рек из берегов остаются подтопленными здания двух сельских советов, школы-детсада и 27 жилых домов.

Как сообщили УНИАН в департаменте гражданской защиты Львовской облгосадминистрации, по состоянию на сегодняшнее утро в результате сильных дождей, которые прошли 29 июня на территории горного, Турковского района, остаются подтопленными здания Завадовского и Ясенецкого сельсоветов, в городе Турка подтоплено подвальное помещение школы-детсада.

Читайте также В курортной Кирилловке отдыхающих напугал смерч (видео)

Всего на территории Завадовского и Ясенецкого сельских советов разрушено 14,8 км дорог областного значения, 15 км дорог коммунальной собственности, 11 пешеходных переходов и 5 мостиков, подтоплено 27 жилых домов, 37 колодцев, 47 приусадебных участков.

Также остаются подтопленными 3 приусадебных участка и 3 подвала жилых домов в селе Заречное Стрыйского района.

К ликвидации последствий непогоды от ГСЧС привлекались 236 спасателей и 80 единиц техники.

Как известно, в результате непогоды в Украине обесточены 42 населенных пункта.