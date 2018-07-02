В Краснодарском крае РФ выпал град размером с кулак (фото, видео)

13:11, 2 июля 2018
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Крупные градины нанесли внушительные повреждения десяткам автомобилей.

Град в России / instagram.com/obiyavlenie_stavropolie26/
Град в России / instagram.com/obiyavlenie_stavropolie26/

Мощный град серьезно повредил десятки машин и дома в Краснодарском крае РФ. 

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Об этом с соцсетях сообщают очевидцы. Крупные градины нанесли внушительные повреждения десяткам автомобилей в Краснодарском крае.

Как сообщает РИА Новости, в нескольких районах Краснодарского края прошел сильный град и поднялся ветер, который в отдельных местах повалил деревья и нанёс ущерб личным хозяйствам, был обесточен ряд населенных пунктов. Больше всего пострадали север и центр региона.

На Кубани мужчина погиб в результате падения крыши собственного дома, снесенной порывом шквалистого ветра, его жена находится в больнице.

Ранее Колорадо засыпало огромным градом размером с теннисный мяч.

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