В Краснодарском крае РФ выпал град размером с кулак (фото, видео)
Крупные градины нанесли внушительные повреждения десяткам автомобилей.
Мощный град серьезно повредил десятки машин и дома в Краснодарском крае РФ.
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Об этом с соцсетях сообщают очевидцы. Крупные градины нанесли внушительные повреждения десяткам автомобилей в Краснодарском крае.
Как сообщает РИА Новости, в нескольких районах Краснодарского края прошел сильный град и поднялся ветер, который в отдельных местах повалил деревья и нанёс ущерб личным хозяйствам, был обесточен ряд населенных пунктов. Больше всего пострадали север и центр региона.
На Кубани мужчина погиб в результате падения крыши собственного дома, снесенной порывом шквалистого ветра, его жена находится в больнице.
Страшный град прошёл в Краснодарском крае 30 июня 2018 года. Тимашевский , Кореновский и Выселковский районы были в эпицентре природной аномалии. #краснодар #краснодарскийкрай #краснодарский_край #краснодармойгород #типичныйкраснодар #краснодарсити #кубань #тимашевск #кореновск #сочи #сочи2018 #краснаяполяна #адлер #град #дождь #непогода #ураган #анапа #ростов #олимпийскийпарк #fifa2018 #russia2018 #лето2018 #москва
Ранее Колорадо засыпало огромным градом размером с теннисный мяч.
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