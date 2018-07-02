Погода на неделю: в Украине спадет жара, местами пройдут дожди с грозами (карта)
Жарче всего в Украине будет на востоке - до +31°.
Согласно данным Погода УНИАН, на этой неделе в Украине местами ожидаются дожди с грозами, будет тепло, жарче всего - на востоке и юге.
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В понедельник в Украине прохладно, местами осадки, температура на востоке до +28°, в остальных регионах +15°...+23°.
Во вторник, 3 июля, в Украине прохладно, местами возможны дожди. Жарче всего будет на востоке - до +30°.
В среду, 4 июля, также ожидаются осадки на севере. Жарче всего будет на востоке и юге - до +28°. В остальных регионах до +24°.
В четверг на севере Украины дожди. Ночью по стране +12°…+17°, днем на востоке до +28°.
В пятницу на западе пройдут дожди с грозами. На востоке до +28°, на западе до +27°.
7 и 8 июля в Украине местами прогнозируются дожди с грозами, на большей части территории будет до +25°. В субботу ночью прохладнее всего будет на западе - до +14°, на остальной территории +15°…+19°. Днем температура по стране +26°...+30°, жарче всего на востоке. В воскресенье на западе и севере дожди, ночью на севере до +13°, днем в Украине от +21° на западе до +31° на востоке.
Народный прогноз
4 июля - день Терентия. Утром туман стелется по траве - будет хорошая погода. Если утром трава сухая - к ночи ожидай дождя.
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5 июля - день Ульяны, день Зинона и Зины. Если на Ульяну хорошая погода - будет тепло и солнце семь недель подряд. Если идет дождь, все лето до сентября дождливое.
7 июля — Рождество Иоанна Крестителя (Ивана Купала). Гроза на Ивана — орехов будет мало, и те пустые. Купальская ночь звездная — будут грибы.
8 июля - день покровителей всех влюбленных Петра и Февронии. Если в этот день идет дождь - будет хороший урожай меда.
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Погода в Украине
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Винница+16°... +9°
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Днепр+23°... +15°
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Донецк+27°... +14°
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Житомир+14°... +11°
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Запорожье+25°... +16°
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Ивано-Франковск+18°... +9°
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Киев+15°... +12°
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Кировоград+22°... +11°
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Луганск+28°... +16°
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Луцк+13°... +11°
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Львов+16°... +10°
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Николаев+23°... +14°
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Одесса+24°... +14°
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Полтава+21°... +13°
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Ровно+13°... +10°
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Симферополь+27°... +14°
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Сумы+20°... +12°
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Тернополь+15°... +9°
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Харьков+22°... +15°
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Херсон+25°... +16°
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Хмельницкий+15°... +10°
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Черкассы+20°... +10°
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Чернигов+14°... +11°
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Черновцы+19°... +10°