В курортной Кирилловке отдыхающих напугал смерч (видео)

Спасатели объявили на 2-4 июля на территории Запорожской области штормовое предупреждение.

В понедельник, 2 июля, отдыхающие в Кирилловке украинцы стали свидетелями необычного природного явления. По курортному поселку пронесся смерч.

Соответствующее видео опубликовал активист Даниил Щербаков.

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Отметим, что спасатели объявили на 2-4 июля на территории Запорожской области штормовое предупреждение.

Смерч возникает в грозовом облаке и часто достигает самой поверхности земли в виде облачного рукава или хобота. Может достигать в диаметре десятки и даже сотни метров.

Как сообщал УНИАН, 1 июля в горах на Закарпатье снова пошел снег.