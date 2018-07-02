В курортной Кирилловке отдыхающих напугал смерч (видео)

12:03, 2 июля 2018
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Спасатели объявили на 2-4 июля на территории Запорожской области штормовое предупреждение.

В понедельник, 2 июля, отдыхающие в Кирилловке украинцы стали свидетелями необычного природного явления. По курортному поселку пронесся смерч. 

Соответствующее видео опубликовал активист Даниил Щербаков.

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Отметим, что спасатели объявили на 2-4 июля на территории Запорожской области штормовое предупреждение.

Смерч возникает в грозовом облаке и часто достигает самой поверхности земли в виде облачного рукава или хобота. Может достигать в диаметре десятки и даже сотни метров.

Как сообщал УНИАН, 1 июля в горах на Закарпатье снова пошел снег.

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