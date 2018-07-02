В курортной Кирилловке отдыхающих напугал смерч (видео)
Спасатели объявили на 2-4 июля на территории Запорожской области штормовое предупреждение.
Смерч в Кирилловке
В понедельник, 2 июля, отдыхающие в Кирилловке украинцы стали свидетелями необычного природного явления. По курортному поселку пронесся смерч.
Соответствующее видео опубликовал активист Даниил Щербаков.
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Отметим, что спасатели объявили на 2-4 июля на территории Запорожской области штормовое предупреждение.
Смерч возникает в грозовом облаке и часто достигает самой поверхности земли в виде облачного рукава или хобота. Может достигать в диаметре десятки и даже сотни метров.
Как сообщал УНИАН, 1 июля в горах на Закарпатье снова пошел снег.
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