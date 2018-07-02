Зима посреди лета: в Карпатах снова пошел снег (видео)

Снег пошел на горе Поп Иван - одной из самых высоких вершин Карпат.

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1 июля в горах на Закарпатье снова пошел снег.

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Видео с горы разместил в Facebook пользователь Сергей Прокоп. "Вот так сегодня мело снегом на Черной горе (Поп Иван Черногорский). Погода 1-го июля в высокогорье была разной", - написал он.

Ранее сообщалось, что высокогорный горнолыжный курорт Драгобрат на Закарпатье засыпало снегом.