Зима посреди лета: в Карпатах снова пошел снег (видео)

10:59, 2 июля 2018
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Снег пошел на горе Поп Иван - одной из самых высоких вершин Карпат.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

1 июля в горах на Закарпатье снова пошел снег.

Часть Канады засыпало снегом (фото, видео)

Видео с горы разместил в Facebook пользователь Сергей Прокоп. "Вот так сегодня мело снегом на Черной горе (Поп Иван Черногорский). Погода 1-го июля в высокогорье была разной", - написал он.

Ранее сообщалось, что высокогорный горнолыжный курорт Драгобрат на Закарпатье засыпало снегом.

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