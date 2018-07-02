2 июля в большинстве районов Херсонской, Запорожской, Донецкой, Днепропетровской, Кировоградской чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.

Синоптики предупредили о пожарной опасности / фото УНИАН

В течение ближайших дней в Украине ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

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Об этом сообщает ГСЧС. "По данным Гидрометцентра, 2 июля в большинстве районов Херсонской, Запорожской, Донецкой, Днепропетровской, Кировоградской чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность", - говорится в сообщении.

Как известно, синоптики спрогнозировали жаркое и богатое на катаклизмы лето.