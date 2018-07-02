Непогода в Украине: обесточены 42 населенных пункта
Обесточены населенные пункты в 2 областях.
В Украине из-за непогоды остаются обесточенными 42 населенных пункта.
Об этом сообщает ГСЧС. "В результате осложнения погодных условий (грозы, порывы ветра) из-за срабатывания системы защиты линий электропередач остаются обесточенными 42 нас. пункта в 2 областях, а именно: Днепропетровская – 38 н.п. и Луганска – 4 н.п. В результате интенсивных осадков и порывов ветра были зафиксированы случаи подтопления и повреждения объектов жилищной сферы.
В Украине сегодня местами прохладно, дожди, на востоке до +28° (карта)
Так, во Львовской области остаются подтопленными 3 приусадебных участка и 3 подвала жилых домов в с. Заречное Стрыйского р-ну (всего в 4 районах области было подтоплено 60 приусадебных участков, 25 жилых домов и 9 подвалов жилых домов. Повреждены две дороги местного значения).
В настоящее время проводятся работы по восстановлению электроснабжения, откачке воды и ликвидации последствий непогоды. Отмечается, что погодные условия стабилизировались.
Как известно, ранее Винницу затопило после сильного ливня.
Погода в Украине
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Винница+17°... +10°
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Днепр+24°... +14°
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Донецк+26°... +16°
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Житомир+14°... +11°
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Запорожье+25°... +16°
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Ивано-Франковск+18°... +10°
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Киев+15°... +12°
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Кировоград+22°... +11°
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Луганск+28°... +16°
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Луцк+13°... +11°
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Львов+16°... +10°
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Николаев+24°... +14°
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Одесса+25°... +14°
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Полтава+22°... +13°
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Ровно+13°... +10°
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Симферополь+27°... +15°
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Сумы+21°... +12°
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Тернополь+15°... +9°
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Харьков+23°... +14°
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Херсон+25°... +15°
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Хмельницкий+15°... +10°
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Черкассы+19°... +10°
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Чернигов+15°... +11°
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Черновцы+19°... +10°