Непогода в Украине: обесточены 42 населенных пункта

Обесточены населенные пункты в 2 областях.

Остаются подтопленными некоторые участки на Львовщине / фото УНИАН

В Украине из-за непогоды остаются обесточенными 42 населенных пункта.

Об этом сообщает ГСЧС. "В результате осложнения погодных условий (грозы, порывы ветра) из-за срабатывания системы защиты линий электропередач остаются обесточенными 42 нас. пункта в 2 областях, а именно: Днепропетровская – 38 н.п. и Луганска – 4 н.п. В результате интенсивных осадков и порывов ветра были зафиксированы случаи подтопления и повреждения объектов жилищной сферы.

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Так, во Львовской области остаются подтопленными 3 приусадебных участка и 3 подвала жилых домов в с. Заречное Стрыйского р-ну (всего в 4 районах области было подтоплено 60 приусадебных участков, 25 жилых домов и 9 подвалов жилых домов. Повреждены две дороги местного значения).

В настоящее время проводятся работы по восстановлению электроснабжения, откачке воды и ликвидации последствий непогоды. Отмечается, что погодные условия стабилизировались.

Как известно, ранее Винницу затопило после сильного ливня.