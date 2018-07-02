В Киеве сегодня ливень, температура до +15°
Вечером в столице до +14°.
Согласно данным Погода УНИАН, 2 июля в Киеве будет пасмурно, ожидается ливень, температура до +15°.
В Украине сегодня местами прохладно, дожди, на востоке до +28° (карта)
По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +15°, вечером - до +14°. Ветер юго-западный, до 6,3 м/сек.
Солнце в столице взошло в 04:50, а зайдет в 21:12.
Как сообщал УНИАН, средняя месячная температура в Украине в июле составит 20-24 градуса тепла.
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Погода в Украине
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Винница+17°... +10°
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Днепр+24°... +14°
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Донецк+26°... +16°
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Житомир+14°... +11°
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Запорожье+25°... +16°
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Ивано-Франковск+18°... +10°
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Киев+15°... +12°
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Кировоград+22°... +11°
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Луганск+28°... +16°
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Луцк+13°... +11°
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Львов+16°... +10°
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Николаев+24°... +14°
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Одесса+25°... +14°
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Полтава+22°... +13°
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Ровно+13°... +10°
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Симферополь+27°... +15°
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Сумы+21°... +12°
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Тернополь+15°... +9°
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Харьков+23°... +14°
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Херсон+25°... +15°
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Хмельницкий+15°... +10°
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Черкассы+19°... +10°
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Чернигов+15°... +11°
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Черновцы+19°... +10°
Виргиния, США
+ 24 °
Ясно и безоблачно
Погода Стерлинг
Ощущается как: +24 °
Влажность: 70 %
Давление: 755 мм
Ветер: 3.3 м/с
Вероятность осадков: 2 %
Восход: 05:48
Закат 20:39
Видимость: 16 км
Фаза луны:
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