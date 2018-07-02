В Киеве сегодня ливень, температура до +15°

08:30, 2 июля 2018
33
0

Вечером в столице до +14°.

В столице сегодня ожидаются осадки / фото УНИАН
В столице сегодня ожидаются осадки / фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 2 июля в Киеве будет пасмурно, ожидается ливень, температура до +15°.

В Украине сегодня местами прохладно, дожди, на востоке до +28° (карта)

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +15°, вечером - до +14°. Ветер юго-западный, до 6,3 м/сек.

Солнце в столице взошло в 04:50, а зайдет в 21:12.

Как сообщал УНИАН, средняя месячная температура в Украине в июле составит 20-24 градуса тепла.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
В Украине сегодня местами прохладно, дожди, на востоке до +28° (карта) В Украине сегодня местами прохладно, дожди, на востоке до +28° (карта)
В Украине из-за непогоды остаются обесточенными 66 населенных пунктов В Украине из-за непогоды остаются обесточенными 66 населенных пунктов
Прогноз погоды на 2 июля: непогода отступит со значительной части территории Украины (схема) Прогноз погоды на 2 июля: непогода отступит со значительной части территории Украины (схема)
В первый день июля синоптики обещают грозы на всей территории Украины и паводки (видео) В первый день июля синоптики обещают грозы на всей территории Украины и паводки (видео)
Укргидрометцентр обнародовал прогноз погоды на июль Укргидрометцентр обнародовал прогноз погоды на июль
В Чернигове городские службы работают в усиленном режиме в борьбе со стихийным бедствием В Чернигове городские службы работают в усиленном режиме в борьбе со стихийным бедствием
Чернигов затопило: по улицам плывут лодки, машины ушли под воду (фото, видео) Чернигов затопило: по улицам плывут лодки, машины ушли под воду (фото, видео)

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 24 °
Ясно и безоблачно
Погода Стерлинг
70 %
755 мм
3.3 м/с
2 %
Лента новостей