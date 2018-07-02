В Киеве сегодня ливень, температура до +15°

Вечером в столице до +14°.

В столице сегодня ожидаются осадки / фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 2 июля в Киеве будет пасмурно, ожидается ливень, температура до +15°.

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По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +15°, вечером - до +14°. Ветер юго-западный, до 6,3 м/сек.

Солнце в столице взошло в 04:50, а зайдет в 21:12.

Как сообщал УНИАН, средняя месячная температура в Украине в июле составит 20-24 градуса тепла.

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