В Украине сегодня местами прохладно, дожди, на востоке до +28° (карта)
Жарче всего будет на востоке, на западе - до +18°.
По данным Погода УНИАН, 2 июля в Украине местами будет прохладно, возможны осадки, жарко будет лишь на востоке.
В Украине из-за непогоды остаются обесточенными 66 населенных пунктов
На востоке температура до +28°. На юге местами облачно. Температура до +27°.
На западе Украины местами местами пасмурно, ливни. Температура до +18°.
В северных областях ожидается переменная облачность, местами дожди. Температура до +21°. В центре немного теплее, местами облачно, температура до +24°.
Согласно народному прогнозу, 2 июля — день Зосима-пасечника. Если пчелы сильно летят к своим ульям, скоро быть дождю; пчелы становятся злее, чаще жалят — будет засуха; сидят на стенках улья — к сильной жаре.
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Погода в Украине
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Винница+17°... +10°
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Днепр+24°... +14°
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Донецк+26°... +16°
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Житомир+14°... +11°
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Запорожье+25°... +16°
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Ивано-Франковск+18°... +10°
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Киев+15°... +12°
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Кировоград+22°... +11°
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Луганск+28°... +16°
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Луцк+13°... +11°
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Львов+16°... +10°
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Николаев+24°... +14°
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Одесса+25°... +14°
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Полтава+22°... +13°
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Ровно+13°... +10°
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Симферополь+27°... +15°
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Сумы+21°... +12°
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Тернополь+15°... +9°
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Харьков+23°... +14°
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Херсон+25°... +15°
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Хмельницкий+15°... +10°
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Черкассы+19°... +10°
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Чернигов+15°... +11°
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Черновцы+19°... +10°