В Украине сегодня местами прохладно, дожди, на востоке до +28° (карта)

08:00, 2 июля 2018
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Жарче всего будет на востоке, на западе - до +18°.

Сегодня местами осадки / фото УНИАН
Сегодня местами осадки / фото УНИАН

По данным Погода УНИАН, 2 июля в Украине местами будет прохладно, возможны осадки, жарко будет лишь на востоке.

В Украине из-за непогоды остаются обесточенными 66 населенных пунктов

На востоке температура до +28°. На юге местами облачно. Температура до +27°.

На западе Украины местами местами пасмурно, ливни. Температура до +18°.

В северных областях ожидается переменная облачность, местами дожди. Температура до +21°. В центре немного теплее, местами облачно, температура до +24°.

Согласно народному прогнозу, 2 июля — день Зосима-пасечника. Если пчелы сильно летят к своим ульям, скоро быть дождю; пчелы становятся злее, чаще жалят — будет засуха; сидят на стенках улья — к сильной жаре.

Прогноз погоды в Украине на понедельник, 2 июля
Прогноз погоды в Украине на понедельник, 2 июля

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