В Украине из-за непогоды остаются обесточенными 66 населенных пунктов

20:20, 1 июля 2018
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Проводятся работы по восстановлению электроснабжения, откачке воды и ликвидации последствий непогоды.

В Украине остаются обесточенными 66 наслених пунктов / фото УНИАН
В Украине остаются обесточенными 66 наслених пунктов / фото УНИАН

В Днепропетровской, Луганской и Киевской областях из-за непогоды по состоянию на 19.00 остаются обесточенными 66 населенных пунктов.

Как сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям, в Днепропетровской области без электроснабжения остаются 46 н.п., в Луганской – 11 н.п. и в Киевской – 9 н.п.

В настоящее время проводятся работы по восстановлению электроснабжения, откачке воды и ликвидации последствий непогоды. Погодные условия стабилизировались.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро в четырех областях Украины в результате срабатывания системы защиты линий электропередач были обесточены 136 населенных пунктов.

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