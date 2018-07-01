Прогноз погоды на 2 июля: непогода отступит со значительной части территории Украины (схема)
В некоторых областях сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
Погода на Востоке и Юге Украины в понедельник, 2 июля, будет теплой и сухой, Запад и Север окутают дожди и холод.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Дождливо в Львовской, Тернопольской, Волынской, Ровенской, Житомирской, Киевской, Черниговской и Сумской областях. На остальной территории Украины будет солнечно.
В западных и северных областях температура в день будет колебаться от 17 до 19 градусов тепла. На Востоке воздух прогреется до 26 – 28 градусов. На Юге и в центральных областях – от 22 до 26 градусов выше нуля. Тепло и солнечно будет и в Крыму – 24 – 26 градусов.
2 июля в большинстве районов Запорожской, Донецкой, Днепропетровской, Кировоградской области будет сохраняться чрезвычайная пожарная опасность.
В Украине сегодня ожидают гроз и ливней, западным областям грозят дождевые паводки
Прогноз погоды на понедельник, 2 июля, в городах Украины:
Ужгород – +17...+19
Львов – +13...+15
Ивано-Франковск – +16...+18
Тернополь – +16...+18
Черновцы – +17...+19
Хмельницкий – +16...+18
Луцк – +13...+15
Ровно – +13...+15
Житомир – +14...+16
Винница – +17...+19
Одесса – +23...+25
Николаев – +23...+25
Херсон – +24...+26
Симферополь – +24...+26
Кропивницкий – +22...+24
Черкассы – +19...+21
Чернигов – +17...+19
Сумы – +17...+19
Полтава +21...+23
Днепр – +24...+26
Запорожье – +25...+27
Донецк – +26...+28
Луганск – +26...+28
Харьков – +23...+24
Киев – +17...+19
Погода в Украине
-
Винница+17°... +8°
-
Днепр+23°... +13°
-
Донецк+28°... +14°
-
Житомир+14°... +9°
-
Запорожье+24°... +14°
-
Ивано-Франковск+17°... +8°
-
Киев+15°... +10°
-
Кировоград+20°... +11°
-
Луганск+30°... +16°
-
Луцк+15°... +9°
-
Львов+15°... +9°
-
Николаев+24°... +15°
-
Одесса+23°... +13°
-
Полтава+20°... +13°
-
Ровно+14°... +8°
-
Симферополь+25°... +13°
-
Сумы+22°... +11°
-
Тернополь+16°... +9°
-
Харьков+24°... +13°
-
Херсон+25°... +15°
-
Хмельницкий+17°... +9°
-
Черкассы+17°... +10°
-
Чернигов+13°... +8°
-
Черновцы+18°... +9°