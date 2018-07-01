Прогноз погоды на 2 июля: непогода отступит со значительной части территории Украины (схема)

В некоторых областях сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Непогода отступит со значительной части территории Украины / фото УНИАН

Погода на Востоке и Юге Украины в понедельник, 2 июля, будет теплой и сухой, Запад и Север окутают дожди и холод.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Дождливо в Львовской, Тернопольской, Волынской, Ровенской, Житомирской, Киевской, Черниговской и Сумской областях. На остальной территории Украины будет солнечно.

В западных и северных областях температура в день будет колебаться от 17 до 19 градусов тепла. На Востоке воздух прогреется до 26 – 28 градусов. На Юге и в центральных областях – от 22 до 26 градусов выше нуля. Тепло и солнечно будет и в Крыму – 24 – 26 градусов.

2 июля в большинстве районов Запорожской, Донецкой, Днепропетровской, Кировоградской области будет сохраняться чрезвычайная пожарная опасность.

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Прогноз погоды на понедельник, 2 июля, в городах Украины:

Ужгород – +17...+19

Львов – +13...+15

Ивано-Франковск – +16...+18

Тернополь – +16...+18

Черновцы – +17...+19

Хмельницкий – +16...+18

Луцк – +13...+15

Ровно – +13...+15

Житомир – +14...+16

Винница – +17...+19

Одесса – +23...+25

Николаев – +23...+25

Херсон – +24...+26

Симферополь – +24...+26

Кропивницкий – +22...+24

Черкассы – +19...+21

Чернигов – +17...+19

Сумы – +17...+19

Полтава +21...+23

Днепр – +24...+26

Запорожье – +25...+27

Донецк – +26...+28

Луганск – +26...+28

Харьков – +23...+24

Киев – +17...+19