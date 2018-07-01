В Украине сегодня ожидают гроз и ливней, западным областям грозят дождевые паводки

Новые паводки возможны также в Ивано-Франковской, Тернопольской и Черновицкой областях.

Украина продолжает страдать от непогоды / УНИАН

В центральных, северных, восточных областях и на Приазовье сегодня ожидаются грозы, местами сильные дожди, град, порывы ветра и шквалы 15-20 м / с. В водоемах на Западе страны ожидается подъем уровней воды.

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Об этом сообщает Украинский гидрометцентр. Так, 1 июля на реках бассейна Днестра (Тернопольская, Хмельницкая, Винницкая области) ожидается подъем уровней воды на 0,2-1,0 м над уровнями. При сильных дождях возможно формирование значительного местного стока.

Также сегодня на р. Ворона возле г. Тысменица (Ивано-Франковская обл.) Может продолжаться повышение уровня воды на 0,3-1,0 м над уровнями на 8.00 30 июня. Местами возможно затопление поймы, при этом не исключено достижение отметки начального затопления прирiчкових зданий.

Во второй половине суток 1 июля на р. Днестр в створе гидрологического поста Залещики (Тернопольская обл.) Ожидается прохождение максимального уровня паводка высотой 670-720 см над нулем поста (уровень воды на 8.00 30 июня равен 508 см над нулем поста), максимальный расход воды прогнозируется в пределах 1700-2100 куб. м / с. Частичное затопление поймы, начальное затопление сельскохозяйственных угодий.

Напомним, по прогнозам синоптиков, 1 июля на всей территории Украины ожидаются дожди и грозы, на реках Ивано-Франковской и Черновицкой областей будут проходить паводки.