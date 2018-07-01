На Ивано-Франковщине наводнение снесло с берега реки ресторан-колыбу (фото, видео)

10:30, 1 июля 2018
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Прикарпатье страдает от сильных ливней: подтоплены дома, разрушены дороги и мосты.

Прикарпатье страдает от непогоды / Facebook - Oleg Yarema
Прикарпатье страдает от непогоды / Facebook - Oleg Yarema

В селе Добровляны Ивано-Франковской области из-за непогоды вышла из берегов река Лимница. Наводнением снесло летний зал местного ресторана-колыбы, расположенного на берегу.

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Видео происшествия опубликовал в сети Олег Ярема. «Поплыл летний зал в колыбе», – написал он.

Ранее сообщалось, что на Прикарпатье в результате сильных дождей подтоплены дома, разрушены дороги и мосты.

Как сообщили УНИАН в управлении гражданской защиты Ивано-Франковской облгосадминистрации по состоянию на 8 утра 30 июня на территории отдельных районов Ивано-Франковской области дождевыми водами подтоплено 89 жилых, административных и производственных зданий, 1250 приусадебных участков, размыто на реках 9 участков берега, 5 берегоукреплений, одну дамбу, повреждено 5 автомобильных и два пешеходных моста, разрушены 5 автомобильных дорог, повреждено 25 участков автодорог.

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