Потоп в Чернигове: от воды пострадали 40 улиц города (фото)
С подтопленных территорий откачано 7 тыс. куб. метров воды, ликвидация последствий бедствия продолжается.
Из-за сильных ливней в Чернигове подтоплено 110 домохозяйств и учреждений на 40 улицах города. Спасатели с помощью двух резиновых лодок вывезли из зоны подтопления 16 человек, трое из которых переданы медицинским работникам.
В Чернигове из-за непогоды нуждаются в отселении еще 50 человек, начался сбор помощи пострадавшим
Как сообщает пресс-служба ГСЧС Украины, к проведению аварийно-спасательных работ привлекалось 18 единиц техники, 13 мотопомп и 69 бойцов ГСЧС.
С подтопленных территорий откачано 7 тыс. куб. метров воды. Ликвидация последствий задтопления продолжается.
Накануне сообщалось, что 30 июня в результате интенсивных осадков в Чернигове произошло подтопление около 90 частных домовладений на около 20-ти улицах города. Вода затопила дома и автомобили, десятки людей нуждаются в отселении.
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