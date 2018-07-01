Потоп в Чернигове: от воды пострадали 40 улиц города (фото)

С подтопленных территорий откачано 7 тыс. куб. метров воды, ликвидация последствий бедствия продолжается.

Спасатели оказали помощь пострадавшим от задтопления домов в Чернигове / LУ ГСЧС Украины в Черниговской области

Из-за сильных ливней в Чернигове подтоплено 110 домохозяйств и учреждений на 40 улицах города. Спасатели с помощью двух резиновых лодок вывезли из зоны подтопления 16 человек, трое из которых переданы медицинским работникам.

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Как сообщает пресс-служба ГСЧС Украины, к проведению аварийно-спасательных работ привлекалось 18 единиц техники, 13 мотопомп и 69 бойцов ГСЧС.

С подтопленных территорий откачано 7 тыс. куб. метров воды. Ликвидация последствий задтопления продолжается.

Накануне сообщалось, что 30 июня в результате интенсивных осадков в Чернигове произошло подтопление около 90 частных домовладений на около 20-ти улицах города. Вода затопила дома и автомобили, десятки людей нуждаются в отселении.