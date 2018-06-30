В первый день июля синоптики обещают грозы на всей территории Украины и паводки (видео)
1 июля на всей территории Украины ожидаются дожди и грозы, на реках Ивано-Франковской и Черновицкой областей продолжатся паводки.
1 июля на всей территории Украины ожидаются дожди и грозы, на реках Ивано-Франковской и Черновицкой областей продолджаться паводки.
На Прикарпатье в результате сильных дождей подтоплены дома, разрушены дороги и мосты (фото)
Об этом сообщили в Укргидрометцентре. По данным синоптиков, ночью 1 июля на реке Прут возле Черновцов ожидается прохождение максимального уровня воды дождевого паводка высотой 300-350 см над нулем поста, на низкорасположенных участках возможен выход воды на заводь.
В первой половине суток 1 июля на Днестре возле Залещиков ожидается прохождение максимального уровня воды дождевого паводка высотой 670-720 см над нулем поста.
"Возможно частичное затопление поймы, начальное затопление сельскохозяйственных угодий", - заявили в Укргидрометцентре.
30 и 1 июля на реке Ворона возле города Тысменица возможно продолжение подъема уровня воды на 0,3–1 м, местами - затопление поймы, не исключено достижение отметки начального затопления приречных зданий.
Кроме того, до 2 июля в большинстве районов Запорожской, Донецкой, Днепропетровской и Кировоградской областей сохраняется чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.
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