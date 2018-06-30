Укргидрометцентр обнародовал прогноз погоды на июль

19:01, 30 июня 2018
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Синоптики прогнозируют, что средняя месячная температура будет выше средних многолетних значений, а вот дождей пройдет меньше нормы.

В конце июля - начале августа ожидаются отдельные очень жаркие дни \ фото УНИАН
В конце июля - начале августа ожидаются отдельные очень жаркие дни \ фото УНИАН

Украинский гидрометцентр ожидает, что средняя месячная температура в Украине в июле составит 20-24 градуса тепла.

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«Средняя месячная температура предполагается 20-24 градуса, в горных районах 17-18 градуса, что на 1,5-2,0 градуса выше средних многолетних значений. Месячное количество осадков ожидается 32-75 мм, в Карпатах 100-140 мм, что на юге страны и Днепропетровщине в пределах нормы, на остальной территории – меньше нормы», – заявили в Укргидрометцентре.

Как сообщал УНИАН, заведующая отделом климатических исследований и прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАН Украины Вазира Мартазинова сообщила, что в этом году лето в Украине в целом не будет засушливым, однако восточные, часть центральных и южных областей будут испытывать нехватку дождей. "Июль будет спокойным. В конце июля - начале августа ожидаются отдельные очень жаркие дни. Но "качели" - похолодание и потом опять резкое повышение. Начало августа - с хорошими осадками, этот месяц очень быстро пойдет на осень", - отметила она.

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