По информации начальника отдела по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения Черниговского городского совета, только за последнюю ночь с 29 июня на 30 июня в городе выпала более чем месячная норма осадков - 72 мм.

В Чернигове городские службы работают в усиленном режиме в борьбе со стихийным бедствием / фото cn.dsns.gov.ua

В Чернигове, где сегодня в результате мощного ливня подтоплено 20 улиц и эвакуировано 16 человек, городские службы работают в усиленном режиме в борьбе со стихийным бедствием.

Об этом сообщила пресс-служба Черниговского горсовета.

Согласно информации, сегодня в городском совете собралась комиссия под руководством заместителя городского головы Андрея Черненко по ликвидации чрезвычайной ситуации, сложившейся в Чернигове в результате непогоды в течение нескольких дней.

По сообщению начальника отдела по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения Черниговского городского совета Григория Годуна, только за последнюю ночь с 29 июня на 30 июня в городе выпала более чем месячная норма осадков - 72 мм.

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"Этот циклон вызвал стихийные явления по всей территории страны. Завтра, по информации Украинского гидрометцентра, он должен отступить, а на смену ему придет прохладная погода. Впрочем, еще сегодня ливни могут повториться", - сообщил Годун.

На заседании все руководители коммунальных и чрезвычайных служб сообщили о наиболее подтопленных улицах и домах в Чернигове, в частности: ул. Кленовая, Кольцевая, Лесковица, Текстильщиков, Декабристов и другие. Отмечалось, что все службы работают в усиленном режиме: 16 человек эвакуировано, вода откачивается, задействована вся техника.

"Ситуация в городе в настоящее время более-менее контролируемая", - отметили в пресс-службе городского совета.

Члены комиссии решили объехать наиболее критические места в городе и оказать всю необходимую помощь людям, чтобы никого не оставить наедине со стихийным бедствием. По результатам этого обследования, состоится повторное заседание комиссии.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 30 июня, в результате интенсивных осадков в Чернигове произошло подтопление около 90 частных домовладений на около 20-ти улицах города.