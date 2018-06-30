Чернигов затопило: по улицам плывут лодки, машины ушли под воду (фото, видео)

В некоторых местах из-под воды виднеются лишь верхушки микроавтобусов.

Чернигов ушел под воду / фото facebook.com/igor.zinkevych

30 июня в результате интенсивных осадков в Чернигове произошло подтопление около 90 частных домовладений на около 20-ти улицах города.

По состоянию на 12:00 уровень воды почти спал, из подтопленных домов эвакуированы 16 человек, из которых 3 - переданы медицинским работникам, сообщили в прес-центре Госслужбы по вопросам черезвычайных ситуаций.

В некоторых местах уровень воды достигает двух метров. На улице Боевой затопило парковку автомобилей: виднеются лишь верхушки микроавтобусов и небольших грузовиков.

Всего на месте происшествия работает 59 человек личного состава подразделений Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям области, задействовано 18 единиц специальной техники, 2 резиновых лодки, 13 мотопомп продолжают откачку воды из частных домохозяйств. От коммунальных служб города привлечено 15 единиц техники и 36 работников. Спасатели отбуксовуют машины с автостоянки.

Видео Виталий Перетятько

Как сообщал УНИАН, в результате осложнения погодных условий 29-30 июня и срабатывания системы защиты линий электропередач в Украине обесточены 384 населенных пункта в 10 областях.