Чернигов затопило: по улицам плывут лодки, машины ушли под воду (фото, видео)
В некоторых местах из-под воды виднеются лишь верхушки микроавтобусов.
30 июня в результате интенсивных осадков в Чернигове произошло подтопление около 90 частных домовладений на около 20-ти улицах города.
По состоянию на 12:00 уровень воды почти спал, из подтопленных домов эвакуированы 16 человек, из которых 3 - переданы медицинским работникам, сообщили в прес-центре Госслужбы по вопросам черезвычайных ситуаций.
В некоторых местах уровень воды достигает двух метров. На улице Боевой затопило парковку автомобилей: виднеются лишь верхушки микроавтобусов и небольших грузовиков.
Всего на месте происшествия работает 59 человек личного состава подразделений Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям области, задействовано 18 единиц специальной техники, 2 резиновых лодки, 13 мотопомп продолжают откачку воды из частных домохозяйств. От коммунальных служб города привлечено 15 единиц техники и 36 работников. Спасатели отбуксовуют машины с автостоянки.
Как сообщал УНИАН, в результате осложнения погодных условий 29-30 июня и срабатывания системы защиты линий электропередач в Украине обесточены 384 населенных пункта в 10 областях.
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