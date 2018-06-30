Погода в Украине: ГСЧС предупреждает о сильных дождях, граде и шквалах до 20 м/с

11:25, 30 июня 2018
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В субботу в стране ухудшится погода. В Киеве дождь с грозой, днем от +19 до +21.

Почти на всей территории Украины дожди / фото УНИАН
Почти на всей территории Украины дожди / фото УНИАН

В субботу, 30 июня, в Украине ожидается ухудшение погодных условий. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"30 июня местами грозы, в южных, центральных и восточных областях местами град и шквалы 15-20 м/с, в западных и северных областях местами сильные дожди", – говорится в сообщении.

В северных областях грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с, в большинстве центральных областей и в Одесской области – сильный дождь.

Прогноз погоды на 30 июня от Укргидрометцентра
Прогноз погоды на 30 июня от Укргидрометцентра

Как свидетельствует прогноз погоды Укргидрометцентра, в субботу, 30 июня, почти на всей территории Украины дожди. Только в западном регионе солнечно. Максимальная температура воздуха достигнет отметки +32 градуса.

Так, на западе сухо и солнечно. Днем температура воздуха будет держаться на уровне от 16 до 19 градусов тепла, в Закарпатской области - до +21. На востоке дожди, днем от +29 до +32. В центральной части страны также ожидаются осадки, днем воздух прогреется до +28. 

На Прикарпатье в результате сильных дождей подтоплены дома, разрушены дороги и мосты (фото)

На севере дождь, а в Киевской области - с грозой. В дневное время суток столбик термометра поднимется до +21. В южном региона аналогичная погода, днем 25-29 градусов выше нуля. 

В Киеве дождь с грозой, днем от +19 до +21.

Как сообщалось, в Украине из-за непогоды обесточены 384 населенных пункта.

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