Погода в Украине: ГСЧС предупреждает о сильных дождях, граде и шквалах до 20 м/с
В субботу в стране ухудшится погода. В Киеве дождь с грозой, днем от +19 до +21.
В субботу, 30 июня, в Украине ожидается ухудшение погодных условий. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
"30 июня местами грозы, в южных, центральных и восточных областях местами град и шквалы 15-20 м/с, в западных и северных областях местами сильные дожди", – говорится в сообщении.
В северных областях грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с, в большинстве центральных областей и в Одесской области – сильный дождь.
Как свидетельствует прогноз погоды Укргидрометцентра, в субботу, 30 июня, почти на всей территории Украины дожди. Только в западном регионе солнечно. Максимальная температура воздуха достигнет отметки +32 градуса.
Так, на западе сухо и солнечно. Днем температура воздуха будет держаться на уровне от 16 до 19 градусов тепла, в Закарпатской области - до +21. На востоке дожди, днем от +29 до +32. В центральной части страны также ожидаются осадки, днем воздух прогреется до +28.
На Прикарпатье в результате сильных дождей подтоплены дома, разрушены дороги и мосты (фото)
На севере дождь, а в Киевской области - с грозой. В дневное время суток столбик термометра поднимется до +21. В южном региона аналогичная погода, днем 25-29 градусов выше нуля.
В Киеве дождь с грозой, днем от +19 до +21.
Как сообщалось, в Украине из-за непогоды обесточены 384 населенных пункта.
Погода в Украине
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Винница+19°... +12°
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Днепр+28°... +18°
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Донецк+30°... +18°
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Житомир+19°... +11°
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Запорожье+30°... +19°
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Ивано-Франковск+18°... +10°
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Киев+21°... +12°
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Кировоград+26°... +13°
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Луганск+32°... +20°
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Луцк+16°... +11°
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Львов+17°... +10°
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Николаев+26°... +16°
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Одесса+27°... +14°
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Полтава+28°... +17°
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Ровно+17°... +10°
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Симферополь+27°... +18°
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Сумы+27°... +18°
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Тернополь+18°... +10°
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Харьков+29°... +19°
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Херсон+27°... +17°
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Хмельницкий+17°... +10°
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Черкассы+25°... +12°
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Чернигов+21°... +11°
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Черновцы+19°... +12°