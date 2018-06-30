Мерцающее небо: украинцы в соцсетях делятся видео ночной грозы с молниями

В частности видео публиковали жители Днепропетровщины, Запорожья, Киева, Черкасс и Прикарпатья.

Ночью во многих регионах Украины прошла гроза с молниями / фото УНИАН

Ночная гроза не давала сегодня спать жителям многих регионов Украины. Украинцы поделились в соцсетях фото и видео пронизанного молниями неба.

В частности видео публиковали жители Днепропетровщины, Запорожья, Киева, Черкасс и Прикарпатья.

В некоторых регионах гроза сопровождалась проливным дождем, в других - молнии сверкали даже без грома.

Видео с Youtube

Видео Keyt Dovidenko

Видео Peter Berezovskyy

Видео Лариса Іроденко

Как сообщал УНИАН, в результате осложнения погодных условий 29-30 июня и срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 384 населенных пункта в 10 областях.

На Прикарпатье в результате ливня подтоплены 89 жилых, административных и производственных зданий, 1250 приусадебных участка, размыты на реках 9 участков берега, 5 берегоукреплений, одна дамба, повреждены 5 автомобильных и два пешеходных моста, разрушены 5 автомобильных дорог, повреждены 25 участков автодорог.