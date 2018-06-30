На Прикарпатье в результате сильных дождей подтоплены дома, разрушены дороги и мосты (фото)

В частности дождевыми водами подтоплены 89 домов и 1250 приусадебных участков.

На Прикарпатье из-за непогоды подтоплено 89 домов / фото ГСЧС

На Ивано-Франковщине в результате сильных дождей подтоплены дома, разрушены дороги и мосты.

Как сообщили УНИАН в управлении гражданской защиты Ивано-Франковской облгосадминистрации по состоянию на 8 утра 30 июня на территории отдельных районов Ивано-Франковской области дождевыми водами подтоплено 89 жилых, административных и производственных зданий, 1250 приусадебных участков, размыты на реках 9 участков берега, 5 берегоукреплений, одна дамба, повреждены 5 автомобильных и два пешеходных моста, разрушены 5 автомобильных дорог, повреждено 25 участков автодорог.

фото ГСЧС

По информации ПАО “Прикарпатьеоблэнерго” электроснабжение населенных пунктов восстановлено полностью по состоянию на сегодня.

В течение суток 29 июня пожарно-спасательными подразделениями области совершено 13 выездов для откачки воды. Откачано более 700 м.куб. воды, для это были привлечены 13 единиц техники и 58 человек личного состава.

фото ГСЧС

На территориях подтопленных населенных пунктов работают комиссии органов местного самоуправления по уточнению размеров причиненных убытков. Ситуация находится на особом контроле у местной власти.

Как сообщал УНИАН, в результате непогоды в Украине обесточены почти 400 населенных пунктов в 10 областях.