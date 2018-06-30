Разрушительная стихия: в результате непогоды в Украине обесточены почти 400 населенных пунктов в 10 областях
Также вследствие интенсивных осадков подтоплены более 200 домов.
Вследствие осложнения погодных условий 29-30 июня срабатывания системы защиты линий электропередач в Украине обесточены 384 населенных пункта в 10 областях.
Об этом сообщили в пресс-центре Государственной службы по вопросам чрезвычайных ситуаций.
Больше всего пострадали жители Днепропетровской и Киевской области, там без света остаются 157 и 104 населенных пункта соответственно.
Также от непогоды пострадали Винницкая область – обесточены 33 населенных пунктов, Полтавская – 26 н.п., Кировоградская – 15, Запорожская – 14, Херсонская – 12, Черкасская – 10, Кировоградская – 8, Луганская – 5 населенных пунктов. К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
"Судный день": Харьков накрыла мощная песчаная буря (видео)
В результате интенсивных осадков и порывов ветра в отдельных областях зафиксированы случаи подтопления и повреждения объектов жилищной и социальной сферы.
В Днепропетровской области повреждены крыши четырех жилых домов и здания детского лагеря, повалены около 150 деревьев, повреждено 6 легковых автомобилей.
В четырех районах Львовской области подтоплены 60 приусадебных участков, 25 жилых домов и 6 подвалов жилых домов. Повреждены две дороги местного значения.
В восьми районах Ивано-Франковской области были подтоплены 202 частных жилых дома, 40 приусадебных участков, повреждено 14 км дорог местного значения.
Местными органами власти принимаются меры по оказанию помощи населению и ликвидации последствий непогоды.
Как сообщал УНИАН Погода, ранее синоптики предупреждали о похолодании и грозах на выходных.
Погода в Украине
-
Винница+19°... +12°
-
Днепр+28°... +18°
-
Донецк+30°... +18°
-
Житомир+19°... +11°
-
Запорожье+30°... +19°
-
Ивано-Франковск+18°... +10°
-
Киев+21°... +12°
-
Кировоград+26°... +13°
-
Луганск+32°... +20°
-
Луцк+16°... +11°
-
Львов+17°... +10°
-
Николаев+26°... +16°
-
Одесса+27°... +14°
-
Полтава+28°... +17°
-
Ровно+17°... +10°
-
Симферополь+27°... +18°
-
Сумы+27°... +18°
-
Тернополь+18°... +10°
-
Харьков+29°... +19°
-
Херсон+27°... +17°
-
Хмельницкий+17°... +10°
-
Черкассы+25°... +12°
-
Чернигов+21°... +11°
-
Черновцы+19°... +12°