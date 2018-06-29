Число жертв наводнений и оползней во Вьетнаме достигло 22

Кроме того, по меньшей мере 16 человек получили травмы.

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Число жертв наводнений и оползней, вызванных сильными дождями, в северных горных провинциях Вьетнама возросло до 22 человек, еще девять человек числятся пропавшими без вести.

Об этом сообщает агентство «Синьхуа». 16 человек погибли в провинции Лайтяу, еще пять — в провинции Хазянг и один — в провинции Куангнинь. Все девять человек, судьба которых в настоящее время неизвестна, были сметены внезапным наводнением в Лайтяу.

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Кроме того, по меньшей мере 16 человек получили травмы.

Ранее сообщалось, что наводнение в Греции стало настоящим бедствием - на улицах городов бурлят реки - машины уносит в открытое море, разрушены кафе и рестораны.