"Судный день": Харьков накрыла мощная песчаная буря (видео)

В комментариях пользователи соцсетей сравнили увиденное с судным днем.

Песчаная буря в Харькове / фото facebook.com/successful.kh

В четверг, 28 июня, Харьков накрыла мощная песчаная буря.

Читайте также Юг Франции накрыли аномальные снегопады

Видео погодной аномалии опубликовали в группе "Успешный Харьков" в Facebook.

В комментариях пользователи соцсетей сравнили увиденное с судным днем, а другие заявили, что если леса в Украине продолжат вырубать такими же темпами, песка в городе будет по колено.

Ранее сообщалось, что север Китая накрыла песчаная буря.