"Судный день": Харьков накрыла мощная песчаная буря (видео)

12:26, 29 июня 2018
1311
0

В комментариях пользователи соцсетей сравнили увиденное с судным днем.

Песчаная буря в Харькове / фото facebook.com/successful.kh
Песчаная буря в Харькове / фото facebook.com/successful.kh

В четверг, 28 июня, Харьков накрыла мощная песчаная буря.

Юг Франции накрыли аномальные снегопады

Видео погодной аномалии опубликовали в группе "Успешный Харьков" в Facebook.

В комментариях пользователи соцсетей сравнили увиденное с судным днем, а другие заявили, что если леса в Украине продолжат вырубать такими же темпами, песка в городе будет по колено.

Ранее сообщалось, что север Китая накрыла песчаная буря.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Число жертв наводнений и оползней во Вьетнаме достигло 22 Число жертв наводнений и оползней во Вьетнаме достигло 22
На Бали извергается вулкан Агунг, сотни жителей эвакуированы (фоторепортаж) На Бали извергается вулкан Агунг, сотни жителей эвакуированы (фоторепортаж)
На улицах городов бурлят реки: в Греции произошли сильные наводнения (фото, видео) На улицах городов бурлят реки: в Греции произошли сильные наводнения (фото, видео)
Синоптики предупреждают о повышении уровня воды в реках Украины Синоптики предупреждают о повышении уровня воды в реках Украины
Непогода в Украине: обесточены 204 населенных пункта, на Луганщине повалено свыше 100 деревьев Непогода в Украине: обесточены 204 населенных пункта, на Луганщине повалено свыше 100 деревьев
Грозы, град и шквалы: в Украине объявлено штормовое предупреждение Грозы, град и шквалы: в Украине объявлено штормовое предупреждение
Град, дожди и шквалы: в Украине объявили штормовое предупреждение Град, дожди и шквалы: в Украине объявили штормовое предупреждение

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 22 °
Ясно и безоблачно
Погода Стерлинг
74 %
752 мм
2.4 м/с
2 %
Лента новостей