Погода на выходные: Украину накроют ливни с грозами, на западе до + 16° (карта)

Практически по всей территории Украины на выходных пройдут дожди.

В Украину пришло похолодание / фото УНИАН

На выходных в Украине пройдут дожди с грозами, а также немного похолодает.

Согласно данным Погода УНИАН, в субботу в столице ожидается дождь с грозой, температура воздуха ночью +11°, днем +24°. В воскресенье дождь, +9°...+17°.

Во Львове завтра облачно, ночью +10°, днем +17°. В воскресенье ливень, +8°…+15°.

Читайте также Грозы, град и шквалы: в Украине объявлено штормовое предупреждение

В Луцке в субботу ночью +11°, днем +19°, ливень. В воскресенье ночью +8°, днем +16°, пасмурно, дождь.

В Виннице в субботу пройдет дождь, температура воздуха +10°...+19°. В воскресенье до +16°, дождь.

В Одессе субботу температура ночью +14°, днем +27°, возможен дождь с грозой. В воскресенье +13°...+24°, облачно с прояснениями.

В Харькове в субботу ливень, температура ночью +20°, днем +29°. В воскресенье +14°...+25°, возможен небольшой дождь.

Погода на 30 июня / УНИАН

Погода на 1 июля / УНИАН

В Днепре в субботу переменная облачность. Температура ночью +18°, днем +28°. В воскресенье ливень, температура воздуха +14°...+24°.

В Симферополе завтра ливень, +18°...+28°. В воскресенье +16°...+25°, возможен дождь с грозой.

Жителям Мариуполя обещают на субботу солнечную погоду, температура ночью +21°, днем +29°. В воскресенье без осадков, температура до +28°.

В Краматорске в субботу дождь с грозой, температура ночью +19°, днем +31°. В воскресенье температура до +30°, легкий дождь.

В Северодонецке завтра возможен дождь с грозой, температура ночью +20°, днем +30°. В воскресенье +15°...+32°, небольшой дождь.

Погода на курортах

В Буковеле в субботу пройдет дождь, температура до +13°. В воскресенье ливень, ночью +4°, днем +13°.

В Моршине на Львовщине в субботу облачно, возможен ливень, ночью +9°, днем +19°. В воскресенье ожидается легкий дождь, ночью +8°, днем до +15°.

В Трускавце в субботу пасмурно, температура до +18°. В воскресенье небольшой дождь, температура до +15°.

В Сваляве завтра практически безоблачно, до +19°, в воскресенье ливень, температура воздуха +8° …+16°.

В Затоке в субботу без осадков, ночью +15°, днем +26°. В воскресенье облачно, температура до +23°.

В Бердянске завтра ясно, температура до +28°, в воскресенье практически безоблачно, температура воздуха +19° …+28°.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.