Погода на выходные: Украину накроют ливни с грозами, на западе до + 16° (карта)
Практически по всей территории Украины на выходных пройдут дожди.
На выходных в Украине пройдут дожди с грозами, а также немного похолодает.
Согласно данным Погода УНИАН, в субботу в столице ожидается дождь с грозой, температура воздуха ночью +11°, днем +24°. В воскресенье дождь, +9°...+17°.
Во Львове завтра облачно, ночью +10°, днем +17°. В воскресенье ливень, +8°…+15°.
Грозы, град и шквалы: в Украине объявлено штормовое предупреждение
В Луцке в субботу ночью +11°, днем +19°, ливень. В воскресенье ночью +8°, днем +16°, пасмурно, дождь.
В Виннице в субботу пройдет дождь, температура воздуха +10°...+19°. В воскресенье до +16°, дождь.
В Одессе субботу температура ночью +14°, днем +27°, возможен дождь с грозой. В воскресенье +13°...+24°, облачно с прояснениями.
В Харькове в субботу ливень, температура ночью +20°, днем +29°. В воскресенье +14°...+25°, возможен небольшой дождь.
В Днепре в субботу переменная облачность. Температура ночью +18°, днем +28°. В воскресенье ливень, температура воздуха +14°...+24°.
В Симферополе завтра ливень, +18°...+28°. В воскресенье +16°...+25°, возможен дождь с грозой.
Жителям Мариуполя обещают на субботу солнечную погоду, температура ночью +21°, днем +29°. В воскресенье без осадков, температура до +28°.
В Краматорске в субботу дождь с грозой, температура ночью +19°, днем +31°. В воскресенье температура до +30°, легкий дождь.
В Северодонецке завтра возможен дождь с грозой, температура ночью +20°, днем +30°. В воскресенье +15°...+32°, небольшой дождь.
Погода на курортах
В Буковеле в субботу пройдет дождь, температура до +13°. В воскресенье ливень, ночью +4°, днем +13°.
В Моршине на Львовщине в субботу облачно, возможен ливень, ночью +9°, днем +19°. В воскресенье ожидается легкий дождь, ночью +8°, днем до +15°.
В Трускавце в субботу пасмурно, температура до +18°. В воскресенье небольшой дождь, температура до +15°.
В Сваляве завтра практически безоблачно, до +19°, в воскресенье ливень, температура воздуха +8° …+16°.
В Затоке в субботу без осадков, ночью +15°, днем +26°. В воскресенье облачно, температура до +23°.
В Бердянске завтра ясно, температура до +28°, в воскресенье практически безоблачно, температура воздуха +19° …+28°.
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Погода в Украине
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Винница+25°... +17°
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Днепр+34°... +20°
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Донецк+34°... +18°
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Житомир+25°... +17°
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Запорожье+36°... +21°
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Ивано-Франковск+23°... +16°
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Киев+26°... +18°
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Кировоград+29°... +18°
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Луганск+35°... +21°
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Луцк+25°... +15°
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Львов+23°... +15°
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Николаев+29°... +18°
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Одесса+28°... +17°
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Полтава+31°... +19°
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Ровно+25°... +15°
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Симферополь+28°... +17°
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Сумы+28°... +19°
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Тернополь+24°... +16°
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Харьков+29°... +21°
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Херсон+29°... +19°
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Хмельницкий+24°... +16°
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Черкассы+28°... +18°
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Чернигов+27°... +17°
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Черновцы+22°... +16°