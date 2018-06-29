На Бали извергается вулкан Агунг, сотни жителей эвакуированы (фоторепортаж)

11:49, 29 июня 2018
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Сегодня был закрыт международный аэропорт.

На популярном индонезийском курортном острове Бали из-за извержения вулкана Агунг эвакуировали около 300 местных жителей.

Об этом пишет DW.

Со среды, 27 июня, Агунг извергает облака пепла на высоту до 2500 метров. Вокруг горы организована четырехкилометровая зона безопасности.

В пятницу, 29 июня, временно был закрыт международный и два местных аэропорта. Ожидалось, что центральный аэропорт прекратит работу, ориентировочно, на 16 часов, сообщает агентство dpa. В целом, отменили 446 рейсов, из них более 200 - международных. Позже международный аэропорт был открыт.

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Последний раз Агунг извергался в 1963 и 1964 годах, тогда вивиерження забрали около 1200 жизней. Уровень опасности, впрочем, пока не достиг наивысшего.

Вулкан Агунг высотой 3142 метра принадлежит к тихоокеанского вулканического пояса, известного своей активностью.

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