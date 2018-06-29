На Бали извергается вулкан Агунг, сотни жителей эвакуированы (фоторепортаж)

Сегодня был закрыт международный аэропорт.

На популярном индонезийском курортном острове Бали из-за извержения вулкана Агунг эвакуировали около 300 местных жителей.

Об этом пишет DW.

Со среды, 27 июня, Агунг извергает облака пепла на высоту до 2500 метров. Вокруг горы организована четырехкилометровая зона безопасности.

В пятницу, 29 июня, временно был закрыт международный и два местных аэропорта. Ожидалось, что центральный аэропорт прекратит работу, ориентировочно, на 16 часов, сообщает агентство dpa. В целом, отменили 446 рейсов, из них более 200 - международных. Позже международный аэропорт был открыт.

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And another one... #RingofFire is really kicking up.

“Eruption of Bali's Mount Agung volcano sends column of ash and smoke 8,200 feet into the sky. Officials say nearly 450 flights to and from the island were canceled” as reported by @abcnews. #agung #volcano #bali #indonesia pic.twitter.com/bqR7DyNaIm — The2OC (@The2OC) June 29, 2018

Последний раз Агунг извергался в 1963 и 1964 годах, тогда вивиерження забрали около 1200 жизней. Уровень опасности, впрочем, пока не достиг наивысшего.

Вулкан Агунг высотой 3142 метра принадлежит к тихоокеанского вулканического пояса, известного своей активностью.