На улицах городов бурлят реки: в Греции произошли сильные наводнения (фото, видео)

10:56, 29 июня 2018
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Наводнение в Греции стало настоящим бедствием - на улицах городов бурлят реки - машины уносит в открытое море, разрушены кафе и рестораны.

Летние бури за последние несколько дней вызвали наводнения в центральных и северных районах Греции.

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Об этом сообщает Floodlist. Наводнение в Греции стало настоящим бедствием - на улицах городов бурлят реки - машины уносит в открытое море, разрушены кафе и рестораны, затоплены первые этажи зданий. О раненых и погибших в результате бедствия не сообщается.

Видео: YouTube Cataclysm

Согласно местным метеорологическим службам, зафиксировано 156,2 мм осадков за 24 часа до 27 июня, а в Халкидики зафиксировано 110,1 мм.

Ранее жертвами наводнений и оползней в Мьянме стали 11 человек.

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