На улицах городов бурлят реки: в Греции произошли сильные наводнения (фото, видео)
Наводнение в Греции стало настоящим бедствием - на улицах городов бурлят реки - машины уносит в открытое море, разрушены кафе и рестораны.
Летние бури за последние несколько дней вызвали наводнения в центральных и северных районах Греции.
На юге Китая от наводнений пострадали более 40 тысяч человек
Об этом сообщает Floodlist. Наводнение в Греции стало настоящим бедствием - на улицах городов бурлят реки - машины уносит в открытое море, разрушены кафе и рестораны, затоплены первые этажи зданий. О раненых и погибших в результате бедствия не сообщается.
Видео: YouTube Cataclysm
Согласно местным метеорологическим службам, зафиксировано 156,2 мм осадков за 24 часа до 27 июня, а в Халкидики зафиксировано 110,1 мм.
Ранее жертвами наводнений и оползней в Мьянме стали 11 человек.
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