Синоптики предупреждают о повышении уровня воды в реках Украины

В течение 29-30 июня, в связи с ожидаемыми сильными и очень сильными дождями, на реках бассейнов Днестра, Сяна, Прута и Сирета возможно формирование дождевых паводков.

Возможно образование локальных селевых потоков, которые могут иметь опасные последствия / фото УНИАН

На водоемах Украины ожидается подъем уровня воды.

Об этом сообщает ГСЧС. По данным Укргидрометцентра, 29-30 июня, в связи с ожидаемыми сильными и очень сильными дождями, на реках бассейнов Днестра, Сяна, Прута и Сирета (Львовская, Ивано-Франковская, Черновицкая обл.) возможно формирование дождевых паводков с подъемами уровней воды на 0,5-1,5 м, на отдельных участках и в местах сужения русел до 2,0-2,5 м, возможен выход воды на заводь; интенсивного местного склонного стока; образование локальных селевых потоков, которые могут иметь опасные последствия.

29 июня на р Прут участке Коломыя - госграница в связи с добеганием паводковой волны ожидается подъем уровня воды на 1,3 - 1,8 над уровнем на 8 час. 28 июня, без негативных последствий.

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29 июня на р Прут - м. Черновцы ожидается прохождение максимального уровня паводка 193 -246 см над нулем поста, максимальный расход 414-564 м3/сек. 28 июня на 8 час. уровень воды на гідропосту Черновцы составлял 63 см над нулем поста, без негативных последствий.

29 - 30 июня ожидается продолжение подъема уровней воды над уровнями 28 июня на 08 час.:

- на реках бассейна Днестра в пределах Львовской области на 0,5 - 1,5 м, в пределах Ивано-Франковской области - 1,0 – 2,0 м, местами затопление заводей, сельхозугодий

в горных и предгорных районах возможно достижение отметок начального затопления госпобєктів, домов в отдельных приречных населенных пунктах.

- на Днестре на участке Галич-Залещики на 1,0 – 2,0 м. При очень сильных дождях возможно формирование значительного местного и склонного стока, в горах угроза

образование отдельных селей, что может иметь опасные последствия .

29 июня - 1 июля на реках бассейна Днестра (Тернопольская, Хмельницкая, Винницкая обл.) ожидается подъем уровней воды на 0,2 - 1,0 м над уровнями 28 июня на 08 час. При сильных дождях возможно формирование значительного местного стока.