Местами ожидается пожарная опасность 5 уровня.

Синоптики предупреждают о пожарной опасности / фото УНИАН

28 июня - 1 июля во многих регионах Украины ожидается пожарная опасность.

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Об этом предупреждает ГСЧС Украины со ссылкой на Украинский гидрометцентр. "28 июня - 1 июля в большинстве районов Николаевской, Херсонской, Запорожской, Донецкой, Днепропетровской, 28-29 июня и Кировоградской областей преимущественно чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что синоптики спрогнозировали жаркий и богатый на катаклизмы лето.