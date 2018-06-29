Синоптики предупреждают о пожарной опасности
Местами ожидается пожарная опасность 5 уровня.
28 июня - 1 июля во многих регионах Украины ожидается пожарная опасность.
Грозы, град и шквалы: в Украине объявлено штормовое предупреждение
Об этом предупреждает ГСЧС Украины со ссылкой на Украинский гидрометцентр. "28 июня - 1 июля в большинстве районов Николаевской, Херсонской, Запорожской, Донецкой, Днепропетровской, 28-29 июня и Кировоградской областей преимущественно чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что синоптики спрогнозировали жаркий и богатый на катаклизмы лето.
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