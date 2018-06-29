Синоптики предупреждают о пожарной опасности

09:43, 29 июня 2018
52
0

Местами ожидается пожарная опасность 5 уровня.

Синоптики предупреждают о пожарной опасности / фото УНИАН
Синоптики предупреждают о пожарной опасности / фото УНИАН

28 июня - 1 июля во многих регионах Украины ожидается пожарная опасность.

Грозы, град и шквалы: в Украине объявлено штормовое предупреждение

Об этом предупреждает ГСЧС Украины со ссылкой на Украинский гидрометцентр. "28 июня - 1 июля в большинстве районов Николаевской, Херсонской, Запорожской, Донецкой, Днепропетровской, 28-29 июня и Кировоградской областей преимущественно чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что синоптики спрогнозировали жаркий и богатый на катаклизмы лето.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
На улицах городов бурлят реки: в Греции произошли сильные наводнения (фото, видео) На улицах городов бурлят реки: в Греции произошли сильные наводнения (фото, видео)
Синоптики предупреждают о повышении уровня воды в реках Украины Синоптики предупреждают о повышении уровня воды в реках Украины
Синоптики предупреждают о пожарной опасности Синоптики предупреждают о пожарной опасности
Непогода в Украине: обесточены 204 населенных пункта, на Луганщине повалено свыше 100 деревьев Непогода в Украине: обесточены 204 населенных пункта, на Луганщине повалено свыше 100 деревьев
Грозы, град и шквалы: в Украине объявлено штормовое предупреждение Грозы, град и шквалы: в Украине объявлено штормовое предупреждение
В Украине сегодня местами ливни с грозами, на востоке до +37° (карта) В Украине сегодня местами ливни с грозами, на востоке до +37° (карта)
В Черновцах после ливня подтоплены десятки улиц, значительная часть города остается без электричества В Черновцах после ливня подтоплены десятки улиц, значительная часть города остается без электричества

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 22 °
Ясно и безоблачно
Погода Стерлинг
74 %
752 мм
2.4 м/с
2 %
Лента новостей