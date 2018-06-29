Непогода в Украине: обесточены 204 населенных пункта, на Луганщине повалено свыше 100 деревьев
В Ивано-Франковской области было подтоплено 79 частных жилых домов, обесточены населенные пункты в 7 областях.
Из-за непогоды в Украине обесточены 204 населенных пункта.
Об этом сообщает ГСЧС. "28-29 июня в результате осложнения погодных условий (гроза, порывы ветра) из-за срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 204 населенных пункта в 7 областях, а именно: Полтавская – 58 н.п., Луганска – 51 н.п., Черновицкая – 45 н.п., Тернопольская – 20 н.п., Днепропетровская – 17 н.п., Кировоградская – 11 н.п., Запорожская – 2 н.п", - говорится в сообщении.
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В г. Рубежное Луганской области в результате интенсивных осадков и порывов ветра повреждены кровли 11 жилых домов (5-пятиэтажных и 6-девятиэтажных) и повалено свыше 100 деревьев.
Кроме того, в 5 районах Ивано-Франковской области в результате интенсивных осадков в виде дождя было подтоплено 79 частных жилых домов (уровень воды 5-10 см) и 9 объектов социально-производственной сферы.
Сейчас вода сошла, подтоплений жилых домов нет.
Как известно, на 29 июня в Украине объявлено штормовое предупреждение.
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