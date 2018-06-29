Грозы, град и шквалы: в Украине объявлено штормовое предупреждение

08:39, 29 июня 2018
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По Киевской области 29 июня грозы, днем местами град и шквалы.

Иллюстрация / Reuters
Иллюстрация / Reuters

В Украине объявлено штормовое предупреждение.

Синоптик дал прогноз на июль в Украине: дождливый циклон и жара до +33°

Об этом сообщает ГСЧС. "29 июня в Украине, кроме восточных областей и Приазовья, грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с, в западных и центральных областях местами сильные дожди, в Карпатах и на Прикарпатье местами очень сильный дождь", - говорится в сообщении.

По Киевской области 29 июня грозы, днем местами град и шквалы 15-20 м/сек.

Как известно, ранее синоптик предупредила о значительном похолодании, дождях и грозах на выходных.

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