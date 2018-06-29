В Киеве сегодня дождь, температура до +28°
Вечером в столице до +24°.
Согласно данным Погода УНИАН, 29 июня в Киеве будет пасмурно, возможен дождь, температура до +24°.
Град, дожди и шквалы: в Украине объявили штормовое предупреждение
По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +26°, вечером - до +24°. Ветер восточный и северо-восточный, до 4,3 м/сек.
Солнце в столице взошло в 04:49, а зайдет в 21:13.
Как сообщал УНИАН, синоптик предупредила о значительном похолодании, дождях и грозах на выходных.
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Погода в Украине
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Винница+25°... +17°
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Днепр+34°... +20°
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Донецк+34°... +18°
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Житомир+25°... +17°
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Запорожье+36°... +21°
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Ивано-Франковск+23°... +16°
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Киев+26°... +18°
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Кировоград+29°... +18°
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Луганск+35°... +21°
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Луцк+25°... +15°
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Львов+23°... +15°
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Николаев+29°... +18°
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Одесса+28°... +17°
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Полтава+31°... +19°
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Ровно+25°... +15°
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Симферополь+28°... +17°
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Сумы+28°... +19°
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Тернополь+24°... +16°
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Харьков+29°... +21°
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Херсон+29°... +19°
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Хмельницкий+24°... +16°
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Погода Стерлинг
Ощущается как: +22 °
Влажность: 74 %
Давление: 752 мм
Ветер: 2.4 м/с
Вероятность осадков: 2 %
Восход: 05:46
Закат 20:39
Видимость: 16 км
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