В Киеве сегодня дождь, температура до +28°

08:28, 29 июня 2018
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Вечером в столице до +24°.

Иллюстрация / Reuters
Иллюстрация / Reuters

Согласно данным Погода УНИАН, 29 июня в Киеве будет пасмурно, возможен дождь, температура до +24°.

Град, дожди и шквалы: в Украине объявили штормовое предупреждение

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +26°, вечером - до +24°. Ветер восточный и северо-восточный, до 4,3 м/сек.

Солнце в столице взошло в 04:49, а зайдет в 21:13.

Как сообщал УНИАН, синоптик предупредила о значительном похолодании, дождях и грозах на выходных.

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