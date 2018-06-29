В Киеве сегодня дождь, температура до +28°

Вечером в столице до +24°.

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Согласно данным Погода УНИАН, 29 июня в Киеве будет пасмурно, возможен дождь, температура до +24°.

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По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +26°, вечером - до +24°. Ветер восточный и северо-восточный, до 4,3 м/сек.

Солнце в столице взошло в 04:49, а зайдет в 21:13.

Как сообщал УНИАН, синоптик предупредила о значительном похолодании, дождях и грозах на выходных.

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