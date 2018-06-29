В Украине сегодня местами ливни с грозами, на востоке до +37° (карта)
Жарче всего будет на востоке, на западе - до +25°.
По данным Погода УНИАН, 29 июня в Украине местами похолодает, местами ожидаются дожди с грозами.
Град, дожди и шквалы: в Украине объявили штормовое предупреждение
На востоке температура до +37°, переменная облачность. На юге грозы. Температура до +36°.
На западе Украины пасмурно, местами дожди и грозы. Температура до +25°.
В северных областях пасмурно. Температура до +29°. В центре местами грозы, температура до +33°.
Согласно народному прогнозу, 29 июня — день Тихона. Заканчиваются жаркие дни. Ночи становятся холоднее.
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Погода в Украине
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Винница+25°... +17°
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Днепр+34°... +20°
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Донецк+34°... +18°
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Житомир+25°... +17°
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Запорожье+36°... +21°
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Ивано-Франковск+23°... +16°
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Киев+26°... +18°
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Кировоград+29°... +18°
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Луганск+35°... +21°
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Луцк+25°... +15°
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Львов+23°... +15°
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Николаев+29°... +18°
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Одесса+28°... +17°
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Полтава+31°... +19°
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Ровно+25°... +15°
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Симферополь+28°... +17°
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Сумы+28°... +19°
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Тернополь+24°... +16°
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Харьков+29°... +21°
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Херсон+29°... +19°
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Хмельницкий+24°... +16°
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Черкассы+28°... +18°
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Чернигов+27°... +17°
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Черновцы+22°... +16°
Виргиния, США
+ 22 °
Ясно и безоблачно
Погода Стерлинг
Ощущается как: +22 °
Влажность: 74 %
Давление: 752 мм
Ветер: 2.4 м/с
Вероятность осадков: 2 %
Восход: 05:46
Закат 20:39
Видимость: 16 км
Фаза луны:
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