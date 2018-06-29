В Украине сегодня местами ливни с грозами, на востоке до +37° (карта)

Жарче всего будет на востоке, на западе - до +25°.

Сегодня в Украине дожди/ фото УНИАН

По данным Погода УНИАН, 29 июня в Украине местами похолодает, местами ожидаются дожди с грозами.

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На востоке температура до +37°, переменная облачность. На юге грозы. Температура до +36°.

На западе Украины пасмурно, местами дожди и грозы. Температура до +25°.

В северных областях пасмурно. Температура до +29°. В центре местами грозы, температура до +33°.

Согласно народному прогнозу, 29 июня — день Тихона. Заканчиваются жаркие дни. Ночи становятся холоднее.

Прогноз погоды в Украине на пятницу, 29 июня

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