В Украине сегодня местами ливни с грозами, на востоке до +37° (карта)

08:16, 29 июня 2018
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Жарче всего будет на востоке, на западе - до +25°.

Сегодня в Украине дожди/ фото УНИАН
Сегодня в Украине дожди/ фото УНИАН

По данным Погода УНИАН, 29 июня в Украине местами похолодает, местами ожидаются дожди с грозами.

Град, дожди и шквалы: в Украине объявили штормовое предупреждение

На востоке температура до +37°, переменная облачность. На юге грозы. Температура до +36°.

На западе Украины пасмурно, местами дожди и грозы. Температура до +25°.

В северных областях пасмурно. Температура до +29°. В центре местами грозы, температура до +33°.

Согласно народному прогнозу, 29 июня — день Тихона. Заканчиваются жаркие дни. Ночи становятся холоднее.

  Прогноз погоды в Украине на пятницу, 29 июня

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